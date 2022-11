Alba Fyre reacciona al debut de Isla Dawn en NXT

En la más reciente edición de NXT, el estelar de la velada tuvo un Last Woman Standing Match por el Campeonato Femenil NXT entre la monarca, Mandy Rose contra Alba Fyre. La lucha transcurría con normalida y con gran intensidad, con la retadora logrando tomar la ventaja al castigar a su rival con una Gory Bomb contra el filo del ring; sin embargo, una situación inesperada se dio cuando la ex NXT UK, Isla Dawn, apareció de la nada para lanzar a la ex Campeona NXT UK contra la mesa de comentaristas desde la cima de una escalera, dándole vía libra a la líder de Toxic Attraction para que retuviera su título.

► Alba Fyre irá tras Isla Dawn luego de costarle su oportunidad titular

Mientras Mandy Rose va camino a cumplir los 400 días como Campeona NXT, Alba Fyre no está nada contenta luego de que interfirieran en sus asuntos, y es posible que las cosas no se queden así.

La ex Campeona NXT UK, aún frustrada por los acontecimientos recientes, recurrió a sus redes sociales recientemente para comentar una publicación de la cuenta oficial de WWE NXT, que cuestionaba qué era lo siguiente para Isla Dawn después de su aparición el martes por la noche. El mensaje de Alba Fyre fue bastante claro.

– «¿Qué es lo siguiente para Isla Dawn luego de su sorprendente regreso? #WWENXT» – «¿Un puñetazo en la cara?»

Habrá que ver qué es lo que sucederá en las siguientes semanas en WWE NXT, pero es muy seguro que las dos luchadoras de NXT UK rivalicen muy pronto.