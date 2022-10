Alan Jouban ofrece consejos a Beneil Dariush

Alan Jouban simpatiza con Beneil Dariush después de que obtuviera su octava victoria consecutiva en UFC 280, pero es Alexander Volkanovski quien seguramente obtendrá la próxima oportunidad por el título de peso ligero.

A pesar de un récord estelar y una reciente victoria sobre Mateusz Gamrot, Dariush todavía está esperando en la fila, mientras que se espera que Volkanovski pase del peso pluma y pelee con Islam Makhachev, probablemente en UFC 284 en febrero.

Ese escenario podría haberse desarrollado independientemente del resultado en la pelea de Dariush, pero Jouban dijo que el contendiente de peso ligero no se hizo ningún favor al negarse a pedir la oportunidad por el título.

“Les decía a todos, estaba en Bristol en ESPN, Beneil estaba ganando la pelea y dije: ‘Beneil gana esta pelea, es mejor que tome ese micrófono caliente y grite una oportunidad por el título. Es mejor que no vaya a, ‘Gracias señor salvador Jesucristo, gracias a mi entrenador, gracias a mi esposa’, y terminó ahí. Si hace eso, se dispara a sí mismo en el pie».

“Efectivamente, él gana la pelea y todo lo que hizo fue, y no quiero que las personas religiosas se enojen conmigo, pero ya sabes a lo que me refiero. Das gracias a Dios y luego sigues adelante. No se puede hacer todo el asunto de la religión y la familia y quienquiera que sea el próximo, estoy feliz con eso. ¡No!«

“Si quieres la oportunidad por el título, tienes que decir quiero ese cinturón y soy el siguiente en la fila, estoy en el mismo cartel. Quien gane esta noche entre el Islam y Oliveira, ¡soy el siguiente en la fila! Tienes que hacer una cita para que UFC promueva esta pelea. Pero si no tienen nada para promover un posible enfrentamiento, ¿Cómo van a hacer ese enfrentamiento? Se pegó un tiro en el pie”.

Durante su propia carrera, Jouban rara vez se dio la oportunidad de llamar a los oponentes, lo que puede haberle costado la oportunidad de buscar realmente algunos enfrentamientos destacados. Es por eso que le ofrece a Dariush el mismo consejo que habría tomado él mismo si pudiera regresar y hacerlo todo de nuevo.

“Su nombre no salta a la mente como ‘¡Beneil Dariush lo está matando!’ a menos que seas un entusiasta. Para la base de fanáticos en general, no saben quién es Beneil y si hubiera dicho algo, lo habría ayudado«.