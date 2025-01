Alan Jouban no quiere ver a Makhachev en el peso mediano

Islam Makhachev quiere la gloria del campeonato multidivisional de la UFC, pero el analista Alan Jouban preferiría verlo en su propio carril.

Después de establecer el récord de defensas consecutivas del título de peso ligero con una sumisión en el primer round de Renato Moicano en UFC 311 este mes, Makhachev (27-1 MMA, 16-1 UFC) reiteró que no dejará el deporte sin un segundo título.

Aún queda por ver cuál será esa segunda categoría de peso, pero ante la falta de deseo de enfrentar al actual campeón de peso welter Belal Muhammad, Makhachev dijo que aceptaría la oportunidad de enfrentar al capo de peso mediano Dricus Du Plessis si se le ofreciera.

Durante la última década, se ha vuelto común que los campeones reinantes busquen títulos divisionales adicionales. Algunos lo han logrado con éxito, mientras que otros han fracasado. Parece haber una percepción de que obtener cinturones en múltiples categorías de peso es lo mejor para mejorar el legado, pero para Jouban, analista de UFC y ESPN, no supera el valor de ser un campeón dominante y con un reinado prolongado.

«No necesito verlo. Me gusta ver a los chicos en su peso hacer cosas dominantes y establecer récords. Ahí es cuando hablamos de grandeza. ¿Lo tomo en serio? Sí. Lo tomo en serio. Creo que él realmente siente que es lo que quiere hacer. ¿Se lo ha ganado? Sí. Estableció el récord con cuatro defensas del título.

“Obviamente, si Islam sube a 185, quiere ganar, pero si no gana, puede decir: ‘¿Y qué? Sigo siendo el campeón de peso ligero. Sigo teniendo el cinturón, así que no tengo nada que perder’. Por eso no me gustan estos dobles campeones. Una cosa es que suba a 170, pero subir dos categorías de peso es irrazonable. No tiene nada que perder. Necesito tener algo en juego en estas peleas. Y no hay nada en juego si va y pierde y vuelve a bajar y defiende su cinturón y pone la división en suspenso”.

Aunque Makhachev, número 3 en el último ranking libra por libra de USA TODAY Sports/MMA Junkie, se ha separado como el campeón más condecorado en la historia de las 155 libras, Jouban no siente que haya limpiado la lista de contendientes hasta el punto en que subir de peso sea la única opción.

Se suponía que Makhachev se enfrentaría de nuevo a Arman Tsarukyan en UFC 311, pero el retador se retiró el día del pesaje debido a un problema en la espalda. El director ejecutivo de UFC, Dana White, dijo después del evento que Tsarukyan tendrá que ganar al menos una pelea más para volver a ganarse la oportunidad de ganar el oro, pero si Jouban pudo tomar la decisión, cree que esa pelea sigue siendo la mayor amenaza para el reinado histórico de Makhachev.

“Arman es el tipo, en mi caso, que lo distingue de Khabib (como el peso ligero más grande de todos los tiempos). Eso es lo que establece el récord. Es el único tipo en la división que tiene la duda de ‘¿Puedes vencer a este tipo? ¿Puedes vencer a un tipo que sea equivalente a ti en la lucha?’ Eso puede cambiar las cosas”.

“Creo que va a ser campeón por un tiempo. Creo que es la prueba más dura que la división tiene contra él, por mucho que me guste Charles Oliveira, pero no creo que su agarre sea tan fuerte como el de Islam. Sin embargo, espero que se quede en la división. Espero que se quede en la división y establezca un récord. Estamos hablando de que suba de categoría, ¿Qué va a hacer? No va a pelear con Belal (Muhammad en el peso welter), ¿así que va a saltar a las 185? No quiero ver eso”.