Nos estamos acercando a Full Gear 2022 (15 de noviembre) y han pasado más de dos meses desde All Out 2022 (4 de septiembre) pero se sigue hablando de la polémica de CM Punk y The Elite. La explicación puede ser que todavía no han vuelto a la programación de AEW así que en realidad los fanáticos no tienen nada nuevo que decir sobre ellos. En cuanto vuelvan, todo aquello quedará en el olvido como una anécdota. Si no lo hicieran, por ejemplo, si Punk dijera adiós a la compañía, sería recordado de otra manera, pero igualmente se dejará de hablar de lo ocurrido.

► Al Snow, los fans de AEW y CM Punk

Pero mientras no regresan… Aunque Al Snow aconseja a los fans de la compañía Khan que lo dejen ya en el pasado y se enfoquen en el presente de la misma. El ex luchador estuvo compartiendo su opinión al respecto en una reciente entrevista con PWMania.com. Después de toda una vida en la lucha libre, él sabe perfectamente lo que es ir dejando atrás controversias.

“¿Por qué siguen hurgando en la costra? ¿Por qué siguen reconociéndolo? ¿Por qué no simplemente cambian el enfoque y tratan de concentrarse en el ahora porque se trata de lo que estás vendiendo?

“En lugar de seguir prestándole atención y llamando la atención, olvídalo, sigue adelante, la mi*rda sucede. Haces eso en tu propia vida, literalmente lo haces en tu propia vida, o te fijas en algo, te aferras a ello y te enfocas en ello, y no puedes hacer nada para cambiarlo, ha sucedido».

¿Qué os parecen las palabras de Al Snow sobre la polémica de CM Punk?