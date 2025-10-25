Al Pérez, «el tipo equivocado» para WWE y WCW

El luchador ya retirado ex de la NWA, WWF, NWA, AJPW o WWC «El galán latino» Al Pérez repasa los recuerdos de su carrera de 20 años, en la que ganó 16 títulos.

► En palabras de Al Pérez

Vince McMahon y los inicios de WWF

«No, al principio no tomaba en serio lo de Vince ni lo de la WWF. No pensé que fueran a lograr nada. Porque, ya sabes, había muchos fanáticos muy duros, fanáticos que creían en todo al cien por ciento. Pero luego, cuando todos los grandes talentos empezaron a irse a WWF —Hércules Hernández, Gino, Tully Blanchard, Arn Anderson, Barry Windham, hasta Slater, los Funks— entonces pensé: ‘Caray, algo está pasando aquí’.

Eran los nombres grandes, los de peso, los que se estaban yendo. Y claro, si les pagaban bien… esto es un negocio, todos estamos ganándonos la vida. Pero cuando ves que todo el talento importante se va, sabes que algo está cambiando. Ellos tomaron la lucha libre, que en ese tiempo era un deporte, y la convirtieron en un espectáculo.

Recuerdo que me lesioné el bíceps en Texas. No podía conseguir seguro médico si decía que era luchador profesional —nadie te cubría por eso en ese entonces—. Así que tuve que esperar a llegar a casa un lunes y decir que me lastimé levantando un balde de cinco galones.

Hoy en día los luchadores tienen seguro médico, atención, todo cubierto… porque ahora es actuación. En aquel tiempo, no era así. Siempre digo que mi problema fue el timing. Dondequiera que iba, o llegaba demasiado temprano o demasiado tarde«.

Gino Hernández

«Nunca lo conocí realmente, pero por lo que vi, era un talento excelente».

The Dingo Warrior (Ultimate Warrior) y Sting

«Cuando yo estaba en Texas, él (The Dingo Warrior) acababa de empezar, igual que Sting. En cuanto a habilidad… no mucha. En cuanto a físico, sí: tenía un cuerpo impresionante. ¿Si tenía idea de lo que llegarían a ser esos dos? No, ninguna. No tenía ni idea».

Gary Hart

«Gary Hart, para mí, sigue siendo el mejor mánager de todos los tiempos. Era excelente. Nunca entendí por qué nunca terminó en WWE; habría sido perfecto para ellos. Pero Gary no era del tipo que se dejara mandar. Él hacía lo que había que hacer según el momento, pero no aceptaba que nadie le dijera cómo hacerlo».

Paso por WWF y los problemas con el estilo guionado

«Una vez me regañaron porque cambié una lucha. Tony Garea vino y me dijo: ‘¿Quién te dijo que cambiaras la lucha?’. Y yo le respondí: ‘No sabía que tenía que hacer exactamente lo mismo todos los días’- Entonces me dice: ‘No, no cambies nada’. Ahí supe que eso no era para mí. No podía con lo guionado ni lo coreografiado. No era lo mío.

Etapa en WCW y el conflicto con Ric Flair

«Cuando llegué a WCW (yo todavía la llamaba NWA), otra vez fue mala suerte con el tiempo. Era justo cuando Ric (Flair) y Dusty (Rhodes) estaban peleando por el control, por quién iba a ser el campeón, quién iba a escribir, quién iba a dirigir. Yo solo quería ser yo mismo. Vi cómo muchos no podían salir del personaje. Hogan, por ejemplo, cambió su nombre a Hulk Hogan y ya no podía volver a ser él mismo. Yo no tuve ese problema; siempre supe separar al luchador de la persona.

En ese tiempo trajeron un nuevo booker, y ese booker era del grupo de Flair. Cuando fui a hablar con él, me dijo: ‘Veo algo en ti, pero no sé qué es’. Me preguntó si podía hacer el salto estilo Superfly. Le dije: ‘Puedo hacer cualquier cosa en ese ring, pero no voy a copiar el estilo de otro’. Él respondió: ‘No sé qué hacer contigo’. Le dije: ‘Bueno, te doy dos semanas para averiguarlo’.

A la siguiente semana me pusieron a luchar con Flair todas las noches, en cada ciudad. Le dije a Flair: ‘Te pondré over en todas partes, excepto en Florida. En Florida no’. Él me dijo: ‘Está bien, hacemos un DQ’. Pero cuando llegamos a Florida, el booker vino y me dijo: ‘¿Cómo puede hacerte ver mal que mi campeón mundial te derrote?’. Le dije: ‘No me hace ver mal… porque no me va a derrotar’. Me dijo: ‘Entonces no te necesito’. Yo le contesté: ‘No importa, tú tampoco vas a estar aquí en seis semanas’. Él duró cuatro semanas más. Yo me fui en dos. Mala suerte, otra vez: bad timing«.

Experiencia personal con Vince McMahon

«Estuve con WWF como seis meses. Un día Vince vino y me dijo: ‘Al, sé que lo estás pasando mal porque nadie sabe quién eres’. Le respondí: ‘Vince, en cada ciudad escucho tres cosas: ‘¿Dónde está el Latin Heartthrob?’, ‘¿Dónde está Gary Hart?’ y ‘¿Dónde está Kerry Von Erich para patearte el trasero?’’. Y él me dijo: ‘Bueno, el público de Nueva York es diferente, no te conocen’. Así que le respondí: ‘O sea, que para el público de Nueva York soy una basura’. Él dijo: ‘No, no, te irá mejor cuando salgas en televisión’.

Una semana después, Pat Patterson se me acercó para hablar. Yo ya había escuchado cosas sobre él. Estábamos sentados, y me dijo: ‘Es bueno tenerte aquí. Vas a hacer mucho dinero. Te daremos un nuevo personaje. Además, escuché que tú… vas para los dos lados’. Lo pateé de la silla. Le dije: ‘No’. Y él respondió rápido: ‘No, no, me refería a si eres heel o babyface. ¿Qué pensaste que quise decir?’.

Al día siguiente, Vince vino y me dijo: ‘Al, estamos buscando a la persona perfecta para hacer que nuestro nuevo campeón mundial luzca bien’. (Era The Ultimate Warrior). Le dije: ‘¿Yo?’ Y Vince: ‘Sí, tú serías perfecto’. Entonces le contesté: ‘Vince, ayer era una basura para el público de Nueva York, y hoy ya soy lo suficientemente bueno para hacer ver bien a tu campeón mundial’. Y le dije: ‘Tienes al tipo equivocado’. Me di la vuelta, me fui… y ahí se acabó. Otra vez: mala sincronización».

Hulk Hogan

«Hulk Hogan fue la cara, el cuerpo y todo lo que transformó la lucha libre de un deporte en espectáculo. Cuando empezó, era Terry Bollea. Cuando se convirtió en Hulk Hogan, se volvió la imagen de ese cambio. Pero muchos atletas, incluyéndome a mí, no lo aceptamos bien. Escuché a gente decir: ‘Él es el verdadero’. No, él no era el verdadero. No estoy hablando mal de él, solo digo que no era lo mismo».

Las acusaciones recientes contra Vince McMahon

«Si a ella (la mujer involucrada) le gustaba eso, es su problema. Nunca escuché esas cosas. Pero si no eres gay o bisexual, no entiendo por qué te rodearías de gente que sí lo es. No lo sé. Me hace pensar cosas en las que no quiero pensar. Mala sincronización otra vez… bad timing».

Reflexión general

«En toda mi carrera, siempre fue lo mismo: llegué un poco demasiado temprano o un poco demasiado tarde. Bad timing».