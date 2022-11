Akira Tozawa insinúa un cambio de personaje

En la más reciente edición de Raw, Akira Tozawa cayó en una lucha ante Baron Corbin, protegido de JBL. El combate nació porque el japonés dejó sin dinero a Corbin en una partida de póker, y lleno de confianza, le dijo que era mucho mejor que él y lo retó a una lucha, que Corbin aceptó.

El combate fue interesante, pues Tozawa dominó a Corbin durante varios minutos, hasta que pudo interceptarlo en el aire cuando Tozawa se lanzó con un tope suicida y luego, lo tiró duro contra la barrera de protección. Esta misma secuencia se repitió después, pero con una Plancha de Tozawa desde el esquinero sobre Corbin, y esta vez, este le aplicó su End of Days y Tozawa perdió la contienda.

Sin duda alguna, los fans quedaron muy sorprendidos porque Tozawa pudo hacerle frente a Corbin y, de hecho, dominó la ofensiva del combate en varios momentos:

They giving Tozawa some offense in this match? I’m digging it! #WWERaw pic.twitter.com/CLGtGx52jk

— ✨𝐖𝐡𝐨𝐥𝐞𝐬𝐨𝐦𝐞 𝐊𝐚𝐦✨ (@TheKamDreesen) November 15, 2022