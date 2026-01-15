AKARI se presentará en el CMLL

La luchadora chilena AKARI, quien pertenece a la empresa japonesa femenina Pure-J, fue anunciada para participar en el Consejo Mundial de Lucha Libre.

► AKARI llegará México por primera vez

Esto fue dado a conocer a través del noticiario CMLL Informa, donde se reveló que la luchadora chilena llegará a México la siguiente semana.

Si bien AKARI es activa en Pure-J, ella se presentará como representante de Ladys Ring.

Vía video, AKARI se mostró complacida de enfrentar a las Amazonas del Ring. Incluso señaló que le gustaría enfrentar a Marcela y hacer equipo con La Catalina, su compatriota. AKARI desea aprender el estilo de lucha mexicano y está lista para una campaña con el CMLL.

Estoy muy feliz. Es un sueño hecho realidad poder competir en el CMLL, donde se encuentra la Arena México. Ha sido mi sueño desde que empecé a luchar.

AKARI cuenta con nueve años de experiencia profesional y ha sido en Japón donde se ha desarrollado su carrera luchística. Es considerada como la primera luchadora profesional chilena en debutar en Japón. Command Bolshoi es su instructora y desde que AKARI llegó a Japón, ha permanecido en Pure-J, empresa de la que Bolshoi es dueña.

Sus logros más destacados de Pure-J son el Campeonato Princess Of Pro Wrestling (POP), el título junior de la empresa y el Campeonato de Parejas Daily Sports junto con Crea.