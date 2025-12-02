AJPW: Yuya Aoki suspendido por incidente vial

All Japan Pro Wrestling anunció la suspensión de la super estrella japonesa Yuma Aoyagi debido a un incidente de tránsito.

► Yuma Aoyagi fue suspendido

Yuma Aoyagi sufrió un accidente de tráfico el 23 de noviembre en la ciudad de Numazu. El accidente fue provocado por el luchador que se saltó un semáforo en rojo, lo que provocó la colisión. Si bien Aoyagi resultó ileso, el conductor del otro vehículo fue trasladado al hospital con lesiones en la pierna.

Tras el incidente se descubrió que Aoyagi conducía con la licencia vencida. Por tal motivo, AJPW tomó medidas y suspendió a Aoyagi hasta el 28 de febrero de 2026, además de una reducción salarial del 50% durante esos 3 meses.

Aoyagi se encontraba participando en el torneo Real World Tag League, teniendo como compañero Yuma Anzai, por lo que AJPW determinó que la dupla quedó fuera de la competencia; los combates restantes los perderán y los 2 puntos se otorgarán automáticamente a sus oponentes programados.

Aoyagi recurrió a las redes sociales para disculparse con los aficionados y con Yuma Anzai por el desafortunado incidente.

Quiero ofrecer mis más sinceras disculpas a todos los que esperaban con ansias mi participación, a todos los que esperaban con ansias el torneo Real World Tag League y a mi compañero, que participó conmigo por invitación mía. Lo siento.