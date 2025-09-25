AJPW: XYON y Oddyssey son campeones de parejas

Fue durante el magno evento «Giant Dream 2025«, realizado en la Arena Tachikawa Tachihi, donde se dio la coronación de Oddyssey y XYON como nuevos Campeones de Parejas AJPW.

► Luego de 14 años, una dupla extranjera conquista este título

Fue en el turno semifinal, cuando Hideku Suzuki y Kengo Mashimo subieron al ring para exponer su título por primera vez; sus retadores fueron XYON y Oddyssey de HAVOC. Suzuki perdió contra Odyssey en la primera ronda del Royal Road Tournament, que recién terminó. Suzuki fue agredido por ambos luchadores en la conferencia de prensa, sin la presencia de Mashimo.

Ya en la batalla, los campeones tuvieron dificultades para contrarrestar el poder avasallador de Odyssey. Mashimo contraatacó con un Body Press pero un codazo al costado de Suzuki fue ineficaz, lo que permitió que el dúo de HAVOC tomara la delantera. Suzuki aprovechó la oportunidad para estrangular a Suzuki con un Sleepy Hold, ​​pero Odyssey recuperó la consciencia poco después y montó en cólera.

Luego de que los retadores castigaron a Suzuki, se fueron sobre Kengo Mashimo. Éste logró contener Odyssey castigando su brazo. Sin embargo, Oddysey se liberó y atrapó a Mashimo con un abrazo de oso. Mashimo se resistió para escapar. Suzuki se recuperó y se lanzó sobre XYON, castigándolo con Cobra Twist.

El poderío del equipo HAVOC, lejos de menguar, se hizo más fuerte. XYON levantó a Suzuki y lo giró, contraatacando a Mashimo. Tras golpear a Suzuki con una Death Valley Bomb, XYON y Odyssey conectaron un back drop y un neckbreaker drop.

Suzuki persistió, contraatacando con una combinación de trabajo en equipo, y Mashimo se unió, asestando un sandwich neckbreaker a Odyssey. Suzuki conectó una serie de rodillazos y codazos sobre Odyssey e intentó un avalancha double arm suplex.

XYON intervino justo a tiempo. Tras aplastar a los campeones con un double arm lariat, ZYON le abrió el camino a Oddyssey, quien se enfrascó en un duelo de codazos con Suzuki. Odyssey lanzó un Journey’s End sobre Suzuki y . Zion inmediatamente siguió con un Diving Headbutt, asegurando la cuenta de tres ante Suzuki.

Tuvieron que pasar 14 años para que una dupla de extranjeros se apoderara del Campeonato de Parejas AJPW (en 2011 fueron los mexicanos Dark Cuervo y Dark Ozz quienes lograron esta hazaña). XYON y Oddyssey, junto con Shotaro Ashino, su compañero en HAVOC, celebraron por todo lo alto.

En seguida, Yuma Aoyagi y Yuma Anzai, quienes acababan de formar un equipo lanzaron su desafío por el título. El duelo quedó oficializado para el 11 de octubre.

Mientras tanto, los flamantes monarcas señalaron que están listos para la Real World Tag Team League 2025, donde piensan mostrar su dominio en la división de parejas.