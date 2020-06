AJPW: "Wednesday Special" Evolution recuerda a Atsushi Aoki

Se cumplió un año del fallecimiento de Atsuhi Aoki, luego de un accidente motociclístico. Por tal motivo, Evolution, la facción a la que pertenecía dentro de AJPW, realizó la función "Wednesday Special".

► "Wednesday Special" Evolution recuerda a Atsushi Aoki

Los jóvenes luchadores del Dojo de AJPW, Hokuto Omori y Tetsuo Usui chocaron en un mano a mano de casi cinco minutos de duración.

En seguida, Kento Miyahara y Koji Iwamoto se trenzaron en un duelo programado a siete minutos de duración. Estupendos luchadores, dieron muestra de su técnica y el tiempo límite llegó a su fin sin que se decretara un ganador.

Purple Haze (Zeus e Izanagi) continúan con su dominio y tras perfecta coordinación doblegaron a Yuma Aoyagi y Dan Tamura.

En el turno estelar, los cuatro miembros de Evolution se enfrentaron en duelo de parejas. Por un lado, Suwama se asoció con Hikaru Sato mientras que Shuji Ishikawa unió fuerzas con Yusuke Okada. La primera pareja fue la vencedora, pero al concluir la lucha, los cuatro levantaron las manos en señal de triunfo y a manera de homenaje a su amigo y compañero acaecido hace un año.

Los resultados completos son:

AJPW "ALL JAPAN PRO WRESTLING WEDNESDAY SPECIAL", 03.06.2020 (AJPW.tv)

Chiba 2AW Square

1. AJPW Fight Club! Week #3: Hokuto Omori venció a Tetsuo Usui (4:37) con un German Suplex Hold.

2. 7 Minute Battle: Kento Miyahara vs. Koji Iwamoto - finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (7:00).

3. "Same Person" Commentary ~ Let me say it live!! (on tape): Zeus e Izanagi derrotaron a Yuma Aoyagi y Dan Tamura (12:27) con un Jackhammer de Zeus sobre Tamura.

4. June 3rd Special Match: Suwama y Hikaru Sato vencieron a Shuji Ishikawa y Yusuke Okada (14:16) con un Backdrop de Suwama sobre Okada.