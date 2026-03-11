AJPW: Tras tres meses de suspensión, Yuma Aoyagi vuelve

El luchador japonés y superestrella de All Japan Pro Wrestling, Yuma Aoyagi, retorna a la actividad luchística luego de tres meses de suspensión.

► Yuma Aoyagi cumplió su suspensión y está listo para reaparecer

Yuma Aoyagi reaparecerá el 15 de marzo en la función que AJPW presentará en el Tokyo Korakuen Hall como parte de la gira «Dream Power Series 2026», enfrentando en mano a mano a Hideki Suzuki en la primera lucha.

Aoyagi cumplió una suspensión de tres meses luego de que sufrió un accidente de tráfico el 23 de noviembre de 2025 en la ciudad de Numazu. Se informó que se saltó un semáforo en rojo, lo que provocó la colisión. Aunque Aoyagi resultó ileso, el conductor del otro vehículo fue trasladado al hospital con molestias en la pierna. Además se descubrió que el luchador conducía con la licencia vencida, por lo que fue declarado culpable de conducción negligente.

AJPW aplicó una medida disciplinaria y lo suspendió hasta el 28 de febrero de 2026 con una reducción salarial del 50% y tres meses de arresto domiciliario. Transcurrido el tiempo de la suspensión, la directiva de AJPW platicó con el luchador y se mostró complacida ya que Aoyagi demostró suficiente arrepentimiento y reflexión por lo que se levantó el castigol

Yuma Aoyagi publicó una declaración al respecto en X:

Nos disculpamos sinceramente por las enormes molestias ocasionadas a la víctima, los aficionados, las organizaciones y los patrocinadores. Este incidente se debió a mi falta de conciencia como miembro de la sociedad, y lo lamento profundamente. De ahora en adelante, me centraré en cada tarea que tengo por delante y me esforzaré por reconstruir la confianza.