El Presidente y director de All Japan Pro Wrestling, Suwama, tuvo un arrebato de ira donde se manifestó cuando fue cuestionado por la salida de tres luchadores.

Los tres gladiadores que dejaron la empresa son Jake Lee, TAJIRI e Izanagi. Sin duda alguna, las más sentida de éstas tres salidas es la de Jake Lee, de la que Suwama afirma que TAJIRI es el culpable y no tuvo reparos en señalarlo como el «autor intelectual» de este hecho.

El impacto de la partida de Jake Lee, quien ganó dos veces el título de peso completo de la triple corona, es grande y las ondas continúan extendiéndose dentro de la industria de la lucha libre profesional japonesa.

Jake Lee, que es hechura 100% de AJPW, hizo su debut en el un evento de la empresa en agosto de 2011, luego dejó la lucha un cierto tiempo antes de volver a debutar en un evento en el Korakuen en junio de 2015.

Hubo un tiempo en que Jake Lee y TAJIRI lucharon juntos en la unidad «Total Eclipse», y se dice que por esa época comenzó a dirigir su atención al «mundo exterior». Además, Suwama cree que la presencia de Francisco Akira, quien tuvo una relación de maestro-alumno con TAJIRI y trasladó su principal campo de batalla de AJPW a NJPW, también influyó en Jake.

No tengo duda, TAJIRI le lavó el cerebro.

Suwama envió un mensaje de despedida diciendo:

Esto es lo que sucede cuando estudias con TAJIRI. Jake, si quieres ir a New Japan, ¡haz lo mejor que puedas! No habrá una tercera vez, ¡así que no regreses!.