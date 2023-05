Como parte de la gira “Super Power Series 2023”, All Japan Pro Wrestling llegó al Shin-Kiba 1st RING de la capital japonesa.

► “Super Power Series 2023”

En la lucha preliminar a la disputa por el Campeonato Mundial de Parejas AJPW, Manabu Soya de NOAH resultó ganador de su duelo individual ante Suwama cuando los Voodoo Murders (los gemelos Saito) intervinieron y el réferi descalificó a Suwama.

Yuji Nagata, Kento Miyahara y Satoshi Kojima integraron un poderoso equipo que no tuvo problemas para someter a Shuji Ishikawa, Yuma Aoyagi y Yoshitatsu. Sin embargo, en el curso de las acciones, Kojima golpeó accidentalmente a Miyahara y éste le reclamó al término de la lucha.

En el turno principal, T-Hawk de GLEAT y Ryuki Honda se disputaron el derecho a contender por la Triple Corona, luego de que Shotaro Ashino, ganador del Champion Carnival 2023, se fracturara el brazo, lo que le impidió llevar a cabo el desafío. Honda esperaba la revancha, ya que cayó ante T-Hawk durante dicha competencia, pero nuevamente el de GLEAT le repitió la dosis y lo doblegó con la Cerberus. Yuji Nagata, el monarca de la Triple Corona subió para responder al desafío de T-Hawk

Los resultados completos son:

AJPW “SUPER POWER SERIES 2023”, 18.05.2023

Shin-Kiba 1st RING

1. Evolution vs. VOODOO-MURDERS: Jun Saito y Rei Saito vencieron a Hikaru Sato y Dan Tamura (9:15) con un Psycho Break de Jun sobre Tamura.

2. AJPW vs. BGI: Kotaro Suzuki derrotó a Black Menso~re (5:15) con un Tiger Driver.

3. Evolution Women x COLOR’S: Hikari Shimizu, Rina Amikura y Yuko Sakurai vencieron a SAKI, ZONES y ChiChi (11:33) con un Dojime Dragon Sleeper de Sakurai sobre ChiChi.

4. JTO vs. GOA: Ren Ayabe derrotó a Masao Hanabatake (6:20) con un Modified Backbreaker.

5. AJPW World Tag Team Title Skirmish: Naruki Doi y Hokuto Omori vencieron a Atsuki Aoyagi y Rising HAYATO (10:50) con una Bakatare Sliding Kick de Doi sobre Aoyagi.

6. Yuma Anzai derrotó a Ryo Inoue (8:17) con un German Suplex Hold.

7. AJPW World Tag Team Title Skirmish ~ Kongo vs. VOODOO-MURDERS: Manabu Soya venció a Suwama (6:50) por DQ, cuando los Voodoo Murders intervinieron.

8. Yuji Nagata, Kento Miyahara y Satoshi Kojima derrotaron a Shuji Ishikawa, Yuma Aoyagi y Yoshitatsu (15:04) con un Shutdown Suplex Hold de Miyahara sobre Yoshitatsu.

9. Triple Crown Contendership: T-Hawk venció a Ryuki Honda (13:22) con la Cerberus.