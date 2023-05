Dio inicio la gira “Super Power Series 2023” de All Japan Pro Wrestling desde el recinto del Wohlfahrt Toyama.

► “Super Power Series 2023”

En choque de parejas, Hokuto Omori y Naruki Doi enfrentaron a Zennichi Shin Jidai (Atsuki Aoyagi y Yuma Aoyagi) en un duelo que duró quince minutos sin que hubieran vencedores. Tras la lucha, Naruki Doi y Atsuki Aoyagi se encararon previo a su compromiso por el Campeonato Mundial de Peso Jr. AJPW.

Gungnir Of Anarchy (Masao Hanabatake y Ryuki Honda) dominaron al equipo de Yoshitatsu y Yuma Anzai. Honda fue el artífice de la victoria castigando a Anzai; de esta manera, se estableció que Ryuki Honda tendrá la oportunidad de enfrentarse a T-Hawk para determinar al siguiente contendiente por la Triple Corona.

Sigue el encono entre Kongo de NOAH y VooDoo Murders y en esta ocasión, Manabu Soya doblegó a Rei Saito cobrando venganza del gemelo por los ataques de los ha sido objeto.

En la batalla estelar, se rindió homenaje a Jumbo Tsuruta, a 23 años de su fallecimiento. En este choque conmemorativo, Yuji Nagata, Kento Miyahara y Shuji Ishikawa superaron a Suwama, Takao Omori y Satoshi Kojima. El réferi Kyohei Wada fue el encargado de impartir justicia en esta lucha. Al comienzo de la misma se hizo el toque de 10 gongs, siendo justamente Wada quien portó la foto del legandario gladiador, siendo acompañado por el monarca de la Triple Corona, Yuji Nagata y las estrellas Kento Miyahara y Yuji Ishikawa.

Los resultados completos son:

AJPW “SUPER POWER SERIES 2023”, 13.05.2023

Wohlfahrt Toyama

Asistencia: 439 Espectadores

1. Hikaru Sato y Dan Tamura vencieron a Toyama Black Menso~re y Rising HAYATO (9:39) con un Dan Lock de Tamura sobre Menso~re

2. Jun Saito derrotó a Ryo Inoue (6:40) con un Psycho Break.

3. AJPW World Jr. Heavyweight Title Skirmish: Naruki Doi y Hokuto Omori vs. Yuma Aoyagi y Atsuki Aoyagi – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (15:00).

4. Ryuki Honda y Masao Hanabatake vencieron a Yoshitatsu y Yuma Anazai (11:41) con un Final Vent de Honda sobre Anzai.

5. Kongo vs. VOODOO MURDERS: Manabu Soya derrotó a Rei Saito (8:25) con la Dando.

6. Jumbo Tsuruta Memorial Triple Crown Skirmish Premium Six Man Tag Match: Yuji Nagata, Kento Miyahara y Shuji Ishikawa vencieron a Suwama, Takao Omori y Satoshi Kojima (16:26) con un Backdrop Hold de Nagata sobre Omori