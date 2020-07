AJPW dio a conocer los carteles parciales que conforman la gira "Summer Action Series 2020", correspondiente al mes de julio, donde reanudarán sus funciones con presencia de aficionados.

►"Summer Action Series 2020"

Dentro de la gira, se llevarán a efecto los duelos restantes de la quinta edición de la Asunaro Cup, el torneo exclusivo para los jóvenes talentos que se forman en el Dojo de AJPW.

AJPW "ALL JAPAN PRO-WRESTLING BROADCAST 2020 #8.5 ~ TURNING POINT", 10.07.2020 (AJPW.tv)

Lugar desconocido

- 5th Asunaro Cup: Dan Tamura vs. Rising HAYATO

- 5th Asunaro Cup: Hokuto Omori vs. Atsuki Aoyagi

AJPW "FAN CLUB MEMBERS ONLY SPECIAL SHOW", 13.07.2020

Shin-Kiba 1st RING

- 5th Asunaro Cup: Hokuto Omori vs. Dan Tamura

- 5th Asunaro Cup: Atsuki Aoyagi vs. Rising HAYATO

- Takao Omori y Black Menso~re vs. Yoshitatsu y Seigo Tachibana

- Yuma Aoyagi, TAJIRI y KAI vs. Shotaro Ashino, Kuma Arashi y Yusuke Kodama

- Kento Miyahara, Jiro "Ikemen" Kuroshio y Francesco Akira vs. Zeus, UTAMARO y X

- Suwama, Shuji Ishikawa, Yusuke Okada y Hikaru Sato vs. Jake Lee, Koji Iwamoto, Ayato Yoshida y Fuminori Abe

.

Para el día 18 de julio se dará el primer duelo de campeonato. Evolution (Suwama y Shuji Ishikawa) expondrán por tercera ocasión el Campeonato de Parejas AJPW ante los peligrosísimos Yankee Two Kenju (Isami Kodaka y Yuko Miyamoto), los actuales monarcas de Parejas All Asia, quienes tienen en la mira el convertirse en dobles campeones de parejas dentro de la empresa. La función tendrá lugar en el Chiba 2AW Square, el bastión de 2AW, aunque hasta el momento es el único duelo anunciado.

AJPW "CHIBA EXTRA DREAM 24", 18.07.2020

Chiba 2AW Square

- AJPW World Tag Team Title: Suwama & Shuji Ishikawa (c) vs. Isami Kodaka & Yuko Miyamoto

.

Para el día 23 de julio, se dará el primer evento de AJPW fuera de la zona metropolitana de Tokio, en el Bandaijima Multipurpose Plaza. Yoshitatsu pondrá en juego el Campeonato GAORA TV, contra un rival aún por definir.

Además, se dará un nuevo choque entre miembros de Evolution. Suwama y Hikaru Sato se medirán ante Shuji Ishikawa y Yusuke Okada, como preludio a la confrontación de Violent Giants por la Triple Corona.

AJPW, 23.07.2020

Bandaijima Multipurpose Plaza

- GAORA TV Title: Yoshitatsu (c) vs. X

- Triple Crown Skirmish: Suwama y Hikaru Sato vs. Shuji Ishikawa y Yusuke Okada

.

El cierre del mes se dará en el Tokyo Korakuen Hall, en el retorno de AJPW a este tradicional escenario. Koji Iwamoto tendrá la misión de devolver a la empresa el Campeonato Mundial Jr. AJPW enfrentando a Susumu Yokosuka de Dragon Gate. El monarca pondrá en disputa su cinturón por sexta ocasión.

En el turno final, se dará el combate de pronóstico reservado entre Violent Giants, Suwama y Shuji Ishikawa, dos gladiadores que se conocen a la perfección se disputarán el título principal de AJPW, la Triple Corona. Para Suwama es la segunda vez que expone su cetro.

AJPW, 25.07.2020

Tokyo Korakuen Hall

- AJPW World Jr. Heavyweight Title: Susumu Yokosuka (c) vs. Koji Iwamoto

- Triple Crown: Suwama (c) vs. Shuji Ishikawa