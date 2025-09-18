Los altos dirigentes de All Japan Pro Wrestling, Tsuyoki Fukuda, director representante y Toshiki Toeda, director, ofrecieron una conferencia de prensa donde se dieron detalles del incidente que provocó el deceso del joven Taishin Nagao.

► AJPW lamenta profundamente la muerte de Taishin Nagao

La conferencia tuvo lugar en Yushima, Tokio, sede de AJPW, y en ella se explicaron las circunstancias del accidente del fallecido Taishin Nagao y las medidas para prevenir su recurrencia.

Nagao debutó en la lucha libre profesional con AJPW en octubre de 2024. Estuvo involucrado en una colisión con un autobús de la gira y continuó su tratamiento en la unidad de cuidados intensivos por un shock traumático causado por una compresión abdominal. Sin embargo, falleció el 7 de septiembre, seis días antes de cumplir 22 años, a la temprana edad de 21 años.

El accidente ocurrió el 31 de mayo. Se reveló que el autobús turístico atropelló a Nagao en un callejón estrecho cerca del dojo de AJPW. Los luchadores se trasladarían del All Japan Dojo en Yokohama, Kanagawa, hacia un evento en Sendai al día siguiente, cuando ocurrió la colisión. Nagao fue trasladado de urgencia a un hospital en Yokohama y recibió tratamiento por daños en múltiples órganos, incluido el hígado.

Aunque la situación seguía siendo impredecible, el 22 de julio, los luchadores y el personal recibieron permiso de los padres de Nagao para visitarlo en su cama de hospital. Según el director Toeda, Nagao respondió a las peticiones de los luchadores y esperaba recuperarse tras numerosas cirugías a las que fue sometido. Sin embargo, en la mañana del 6 de septiembre, su condición empeoró repentinamente. Falleció al día siguiente, 7 de septiembre. La causa de la muerte fue sepsis. El cuerpo de Nagao fue incinerado el 10 de septiembre y fue acompañado por todos los luchadores de la empresa.

Si bien AJPW es propietaria del autobús de la gira, el conductor fue subcontratado. A pesar de la decisión de contratar a un conductor, basándose en que se consideraba que se encontraba en buen estado de salud ese día, ocurrió el desafortunado accidente. La policía está investigando la causa del accidente y, según se informa, el conductor está siendo interrogado. AJPW explicó sus medidas para evitar que se repita, declarando:

Hemos suspendido el uso de vehículos de empresa y externalizado el uso de autobuses, inspeccionaremos minuciosamente el área circundante al subir y bajar del autobús, y priorizaremos la seguridad y hemos informado de este incidente a la Federación Japonesa de Lucha Libre Profesional y estamos creando conciencia.

El 15 de septiembre se celebró una ceremonia en memoria de Nagao en el evento del Korakuen Hall, donde se instaló un puesto de flores. Este año se colocarán flores en todas las sedes donde se presente AJPW. El presidente Fukuda también declaró:

Nuestro plan actual es realizar el evento de Kushiro el 29 de octubre y nos estamos preparando para celebrarlo como una función en memoria de Nagao, ya que Kushiro es su ciudad natal.