AJPW: Se anuncia el Zennichi Jr Tag Festival 2026

Con la participación de ocho duplas, All Japan Pro Wrestling anunció la realización del torneo de parejas junior Zennichi Jr. Tag Festival 2026.
► AJPW realizará un torneo de parejas junior
La competencia se desarrollará del 15 de febrero al 20 de marzo con cuatro jornadas de competencia. La jornada de apertura se desarrollará en el Korakuen Hall, mientras que la gran final tendrá lugar en el recinto del Esforta Arena Hachioji Main Arena.
Los equipos participantes son:
- Atsuki Aoyagi y Rising HAYATO
- Dan Tamura y Hikaru Sato
- «Mr. Saito» Doi Naruki y Senor Saito
- Fuminori Abe y Seigo Tachibana
- Kota Sekifuda y Toshiyuki Sakuda
- Seiki Yoshioka Seiki y Yuya Susumu Yuya
- MUSASHI y Shota Kofuji
- Inoue Ryo y Mochizuki Jr.
Mochizuki Jr. de Dragon Gate e hijo del veterano Masaaki Mochizuki es uno de los invitados especiales a la justa deportiva.
El calendario de encuentros queda así:
AJPW «EXCITE SERIES 2026», 15.02.2026
Tokyo Korakuen Hall
– Zennichi Jr. Tag Festival – Round 1: Atsuki Aoyagi y Rising HAYATO vs. Fuminori Abe y Seigo Tachibana (1)
– Zennichi Jr. Tag Festival – Round 1: Ryo Inoue y Mochizuki Junior vs. «Mr. Saito» Naruki Doi y Senor Saito (2)
AJPW «EXCITE SERIES 2026», 23.02.2026
Ota City General Gymnasium
– Zennichi Jr. Tag Festival – Round 1: MUSASHI y Shouta Kofuji vs. Seiki Yoshioka y Yuya Susumu (3)
– Zennichi Jr. Tag Festival – Round 1: Dan Tamura y Hikaru Sato vs. Kota Sekifuda y Toshiyuki Sakuda (4)
AJPW «DREAM POWER SERIES 2026», 15.03.2026
Tokyo Korakuen Hall
– Zennichi Jr. Tag Festival – Semifinal: (1) vs. (3)
– Zennichi Jr. Tag Festival – Semifinal: (2) vs. (4)
AJPW «DREAM POWER SERIES 2026», 20.03.2026
Esforta Arena Hachioji Main Arena
– Zennichi Jr. Tag Festival – Final: