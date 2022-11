AJPW: «RWTL y Jr. Battle of Glory 2022» Día 5

All Japan Pro Wrestling se trasladó al Nagoya International Conference Hall para la quinta fecha de los torneos «Real World Tag League y Jr. Battle of Glory 2022″.

► «Real World Tag League y Jr. Battle of Glory 2022» Día 5

Hikaru Sato rompió la mala racha de derrotas y logró alcanzar cuatro unidades tras doblegar a Ryo Inoue.

Dan Tamura sigue con paso impresionante logrando su cuarto triunfo de la competencia, en esta ocasión su víctima fue Hokuto Omori.

Atsuki Aoki consiguió su segundo triunfo ante Rising HAYATO, en un emocionante duelo de estilo aéreo.

En choque entre elementos de Voodoo Murders, Suwama y KONO dieron cuenta de los hermanos Saito. El réferi Wada intervino golpeando a Suwama para vengarse de la agresión sufrida en la jornada anterior.

La lucha entre Shotaro Ashino y Ryuki Honda contra Jake Lee y Yuma Aoyagi concluyó en empate tras treinta minutos de intensas acciones.

En el turno estelar, Yuji Nagata y su pupilo Yuma Anzai obtuvieron su segunda victoria ante Kento Miyahara y Takuya Nomura.

Los resultados completos son:

AJPW «REAL WORLD TAG LEAGUE 2022», 23.11.2022

Nagoya International Conference Hall

Asistencia: 477 Eepectadores

1. Jr. BATTLE OF GLORY: Hikaru Sato [4] venció a Ryo Inoue [2] (1:12) con un Cross Armbreaker.

2. Jr. BATTLE OF GLORY: Dan Tamura [8] derrotó a Hokuto Omori [0] (6:46) con una Death Valley Bomb.

3. Jr. BATTLE OF GLORY: Atsuki Aoyagi [4] venció a Rising HAYATO [4] (9:51) con un Firebird Splash.

4. Takao Omori, Yoshitatsu y TAJIRI derrotaron a Shuji Ishikawa, Cyrus y Black Menso~re (7:04) con un Cockroach Driver 2022 de Yoshitatsu sobre Menso~re.

5. Real World Tag League: Suwama y KONO [4] vencieron a Jun Saito y Rei Saito [2] (10:15) con un Giant Knee Drop de KONO sobre Rei.

6. Real World Tag League: Shotaro Ashino y Ryuki Honda [5] vs. Jake Lee y Yuma Aoyagi [3] – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (30:00).

7. Real World Tag League: Yuji Nagata y Yuma Anzai [4] derrotó a Kento Miyahara y Takuya Nomura [2] (20:17) con un Backdrop Hold de Nagata sobre Nomura.

– Real World Tag League 2022 – Clasificación Parcial:

1. Shuji Ishikawa & Cyrus [6]

2. Shotaro Ashino & Ryuki Honda [5]

3. Koji Doi & Kuma Arashi [4]

-. Suwama & KONO [4]

-. Yuji Nagata & Yuma Anzai [4]

6. Jake Lee & Yuma Aoyagi [3]

7. Kento Miyahara & Takuya Nomura [2]

-. Jun Saito & Rei Saito [2]

– Jr. Battle of Glory 2022 – Clasificación Parcial:

1. Dan Tamura [8]

2. Rising HAYATO [4]

-. Hikaru Sato [4]

-. Atsuki Aoyagi [4]

5. Ryo Inoue [2]

6. Hokuto Omori [0]