AJPW: «RWTL 2022 y Jr. Battle of Glory» Día 6

El mercado regional de pescado y vegetales de Shonan en Fujisawa, fue el sitio donde se colocó un ring para las acciones de la sexta jornada de los torneos «Real World Tag League 2022 y Jr. Battle of Glory» de All Japan Pro Wrestling.

► «Real World Tag League 2022 y Jr. Battle of Glory» Día 6

Al comienzo de la función se dio a conocer que Shotaro Ashino se lesionó el hombro derecho durante la lucha que sostuvo en la función anterior, por lo que quedó fuera por el resto de la gira. Ashino y su compañero Ryuki Honda, pierden el resto de sus luchas por incomparecencia.

En una estupenda batalla, Kento Miyahara y Takuya Nomura superaron a Jake Lee y Yuma Aoyagi para ligar su segundo trunfo. Aoyagi y Nomura tuvieron un intenso duelo de suplexes; mientras que Lee y Miyahara tuvieron un recio cierre de contraataques y reversiones que hacen tan bien entre sí. Pero Miyahara sorprendió a Lee con un Hurricanrana para llevarlo al toque de espaldas.

Gungnir Of Anarchy (Yusuke Kodama y Masao Hanabata) se proclamaron nuevos poseedores del Campeonato de Parejas All Asia tras dominat a los veteranos TAJIRI y Yoshitatsu quienes cayeron en su segunda defensa.

Siguió el duelo de Atsuki Aoyagi y Hokuto Omori. Éste trató de castigar a Aoyagi, pero el campeón Jr. logró despegar. Más tarde, Omori tuvo ventaja, pero Aoyagi salió con un German Suplex y un Dragon Suplex, y una vez más escapó de un intento de Muso Issen. Esto le permitió a Aoyagi conectar algunos Fisherman’s Busters y luego el Firebird Splash para llevarse la victoria.

Los hermanos Saito sorprendieron a Cyrus y Shuji Ishikawa, y les arrebataron dos puntos importantes. Este fue un verdadero choque de gigantes, recio e intenso.

En la lucha estelar, Voodoo Murders (KONO, Suwama y TARU) superaron a Takao Omori, Yuji Nagata y Yuma Anzai. El más ovacionado fue Suwama, quien se encontraba en su ciudad natal. Los vencedores se hicieron acreedores a un premio en especie de parte de los comerciantes.

Los resultados completos son:

AJPW «REAL WORLD TAG LEAGUE 2022», 27.11.2022

Shonan Fujisawa Market Special Ring

Asistencia: 800 Espectadores

– Real World Tag League: Koji Doi y Kuma Arashi [6] vencieron a Shotaro Ashino y Ryuki Honda [5] por Forfeit.

1. Real World Tag League: Kento Miyahara y Takuya Nomura [4] derrotaron a Jake Lee y Yuma Aoyagi [3] (27:04) con un Frankensteiner de Miyahara sobre Lee.

2. Koji Doi y Kuma Arashi derrotaron a Ryuki Honda y Masao Inoue (10:26) con un Diving Senton de Arashi sobre Honda.

3. Dan Tamura y Ichiba Shin «Ichi» vencieron a Black Menso~re y Ryo Inoue (10:36) con La Magistral de Ichiba sobre Inoue.

4. All Asia Tag Team Title: Yusuke Kodama y Masao Hanabata derrotaron a TAJIRI y Yoshitatsu (c) (10:30) con un Horizontal Cradle de Hanabata sobre Yoshitatsu – conquistando el título (Failed 2nd defense -> 116th Champions).

5. Jr. Battle of Glory: Atsuki Aoyagi [6] venció a Hokuto Omori [0] (9:26) con un Firebird Splash.

6. Real World Tag League: Jun Saito y Rei Saito [4] derrotaron a Shuji Ishikawa y Cyrus [6] (10:30) con un Doria Hall Piledriver de Rei sobre Ishikawa.

7. «Shonan Vegetables: Suwama, TARU y KONO vencieron a Takao Omori, Yuji Nagata y Yuma Anzai (18:24) con un Backdrop Suplex de Suwama sobre Anzai.

– Real World Tag League 2022 – Clasificación Parcial:

1. Shuji Ishikawa & Cyrus [6]

-. Koji Doi & Kuma Arashi [6]

3. Shotaro Ashino & Ryuki Honda [5]

4. Suwama & KONO [4]

-. Yuji Nagata & Yuma Anzai [4]

-. Kento Miyahara & Takuya Nomura [4]

-. Jun Saito & Rei Saito [4]

8. Jake Lee & Yuma Aoyagi [3]

– Jr. Battle of Glory 2022 – Clasificación Parcial:

1. Dan Tamura [8]

2. Atsuki Aoyagi [6]

3. Rising HAYATO [4]

-. Hikaru Sato [4]

5. Ryo Inoue [2]

6. Hokuto Omori [0]