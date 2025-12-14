AJPW: Resultados «Real World Tag League 2025» Día 7 Lista la final

por

El Port Messe Nagoya Exhibition Hall fue la sede donde All Japan Pro Wrestling tuvo el cierre de la fase de Grupos del Torneo «Real World Tag League 2025«.

"La Liga de Tag más Fuerte del Mundo 2025" Aichi Port Messe Nagoya 2nd Exhibition Hall

► «Real World Tag League 2025» Día 7

Hokuto-gun (Hokuto Omori y Kuma Arashi) ligaron su segundo triunfo tras dominar a Dan Tamura y Hikaru Sato.

HAVOC (Oddyssey y Xyon) lograron su quinto triunfo, pasando sobre Naoya Nomura y Ryuki Honda, lo que les permitió asegurar el liderato del Grupo B.

MUSASHI y Seiki Yoshioka sumaron cuatro puntos tras doblegar a Baka No Jidai (Hideki Suzuki y Kengo Mashimo) quienes quedaron con seis unidades.

En la definición del Grupo A, se enfrentaron Titans Of Calamity (Ren Ayabe y Talos) contra HAVOC (Go Shiozaki y Shotaro Ashino). Ambas duplas llegaron con la misma cantidad de puntos, pero fueron los gigantes Ayabe y Talos quienes se impusieron para terminar como primer lugar del sector.

Al final, Titans of Calamity y HAVOC se encararon, como preludio a lo que sucederá en el duelo final.

Los resultados completos son:

AJPW «REAL WORLD TAG LEAGUE 2025», 07.12.2025 
Port Messe Nagoya Exhibition Hall #2
615 Espectadores

Real World Tag League – Grupo B: Kento Miyahara y Davey Boy Smith Jr. [8] vencieron a Yuma Aoyagi y Yuma Anzai [0] por Forfeit.
1. Atsuki Aoyagi, Ryo Inoue y Shouta Kofuji vencieron a Takashi , Hiroki Murase y Jack Kennedy (9:08) con una Buzzsaw Kick de Inoue sobre Kennedy.
2. Jun Saito y Yuma Anzai vencieron a Kento Miyahara y Davey Boy Smith Jr. (14:11) con un Shutdown Suplex Hold de Anzai sobre Miyahara.
3. Real World Tag League – Grupo A: Hokuto Omori y Kuma Arashi [4] vencieron a Dan Tamura y Hikaru Sato [2] (11:12) con un Diving Senton de Arashi sobre Tamura.
4. Real World Tag League – Grupo B: Xyon y Oddyssey [10] vencieron a Ryuki Honda y Naoya Nomura [6] (11:19) con un Diving Headbutt de Xyon sobre Honda.
5. Real World Tag League – Grupo A: MUSASHI y Seiki Yoshioka [4] vencieron a Hideki Suzuki y Kengo Mashimo [6] (12:05) con la Cazadora de MUSASHI sobre Suzuki.
6. Real World Tag League – Grupo A: Ren Ayabe y Talos [8] vencieron a Go Shiozaki y Shotaro Ashino [6] (18:00) con la Death Roulette de Ayabe sobre Ashino.

Real World Tag League Group Stage Final – Clasificación Parcial:

Grupo A:
1. Ren Ayabe y Talos [8]
2. Hideki Suzuki y Kengo Mashimo [6]
3. Go Shiozaki y Shotaro Ashino [6]
4. Hokuto Omori y Kuma Arashi [4]
5. MUSASHI y Seiki Yoshioka [4]
6. Dan Tamura y Hikaru Sato [2]

Grupo B:
1. Xyon y Oddyssey [10]
2. Kento Miyahara y Davey Boy Smith Jr. [8]
3. Ryuki Honda y Naoya Nomura [6]
4. Atsuki Aoyagi y Rising HAYATO [4]
5. Takashi y Kuroshio TOKYO Japan [2]
6. Yuma Aoyagi y Yuma Anzai [0]

 

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Archivo de artículos