AJPW: Resultados «Real World Tag League 2025» Día 6

El Osaka Edion Arena fue sede para la sexta jornada de la «Real World Tag League 2025» de All Japan Pro Wrestling que se perfila a su recta final.

► «Real World Tag League 2025» Día 6

Ryuki Honda y Naoya Nomura derrotaron a Takashi y Kuroshio TOKYO Japan para obtener su sexto punto, lo que los coloca en el segundo lugar del Grupo B.

Dan Tamura y Hikaru Sato sumaron sus primeros puntos luego de superar a MUSASHI y Seiki Yoshioka, quienes también tienen el mismo número de unidades.

Kento Miyahara y Davey Boy Smith Jr. obtuvieron su tercer triunfo a costa de Atsuki Aoyagi y Rising HAYATO.

En el evento estelar, Go Shiozaki y Shotaro Ashino se enfrentaron a Hideki Suzuki y Kengo Mashimo en un duelo del Grupo A. Tras un emocionante combate, un doble suplex de Suzuki sobre Ashino aseguró la victoria y mantuvo a Suzuki y Mashimo con vida con seis puntos.

Los resultados completos son:

AJPW «REAL WORLD TAG LEAGUE 2025», 06.12.2025

Osaka Edion Arena #2

938 Espectadores

1. Ren Ayabe, Yuma Anzai, Talos y Shouta Kofuji vencieron a Hokuto Omori, Kuma Arashi, Ryo Inoue y Seigo Tachibana (9:08) con la Gimlet de Anzai sobre Inoue.

2. Real World Tag League – Grupo B: Ryuki Honda y Naoya Nomura [6] vencieron a Takashi y Kuroshio TOKYO Japan [2] (10:02) con un Paper Airplane Throw de Honda sobre Takashi.

3. Real World Tag League – Grupo A: Dan Tamura y Hikaru Sato [2] vencieron a MUSASHI y Seiki Yoshioka [2] (11:34) con una Powerbomb de Tamura sobre MUSASHI.

4. Xyon y Oddyssey vencieron a Jun Saito y «Mr. Saito» Naruki Doi (13:03) con un Diving Headbutt de Xyon sobre Doi.

5. Real World Tag League – Grupo B: Kento Miyahara y Davey Boy Smith Jr. [6] vencieron a Atsuki Aoyagi y Rising HAYATO [4] (14:14) con un Bulldog Bomb de Smith sobre HAYATO.

6. Real World Tag League – Grupo A: Hideki Suzuki y Kengo Mashimo [6] vencieron a Go Shiozaki y Shotaro Ashino [6] (13:53) con un Double-Arm Suplex de Suzuki sobre Ashino.

– Real World Tag League – Clasificación Parcial:

Grupo A:

1. Hideki Suzuki y Kengo Mashimo [6]

-. Go Shiozaki y Shotaro Ashino [6]

-. Ren Ayabe y Talos [6]

4. Hokuto Omori y Kuma Arashi [2]

-. Dan Tamura y Hikaru Sato [2]

-. MUSASHI y Seiki Yoshioka [2]

Grupo B:

1. Xyon y Oddyssey [8]

2. Kento Miyahara y Davey Boy Smith Jr. [6] **

3. Ryuki Honda y Naoya Nomura [6]

4. Atsuki Aoyagi y Rising HAYATO [4]

5. Takashi y Kuroshio TOKYO Japan [2]

6. Yuma Aoyagi y Yuma Anzai [0] *

* Se perderá el resto del torneo debido a la suspensión de Aoyagi.

** Recibirá 2 puntos más por la victoria por incomparecencia contra Aoyagi y Anzai.