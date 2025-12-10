AJPW: Resultados «Real World Tag League 2025» Día 4

All Japan Pro Wrestling celebró un evento más en el Fukuoka Island City Forum para la cuarta fecha del torneo «Real World Tag League 2025«.

Foro de la Ciudad Isla de Fukuoka, "La Liga de Parejas más Fuerte del Mundo 2025"

►  «Real World Tag League 2025» Día 4

Hideki Suzuki y Kengo Mashimo ligaron su segunda victoria ante Hokuto Omori y Kuma Arashi con un movimiento de sumisión de Suzuki.

MUSASHI y Seiki Yoshioka se enfrentaron a Ren Ayabe y Talos. A pesar de la diferencia de tamaño, MUSASHI y Seiki Yoshioka derrotaron a Ayabe y Talos por conteo y obtuvieron dos puntos.

Los actuales Campeones Mundiales de Parejas  AJPW,  XYON y Oddyssey, se enfrentaron al dúo formado por Kento Miyahara y Davey Boy Smith Jr. Ambos equipos llegaron a este importante encuentro invictos en el torneo con cuatro puntos cada uno. El combate fue muy competitivo y parejo, con ambos equipos desesperados por alzarse con la victoria. Tras 18:40 de acción sólida, un cabezazo en picada de XYON sobre Smith Jr. puso fin al combate y le dio HAVOC la victoria y el primer puesto en su grupo.

Los resultados completos son:

AJPW «REAL WORLD TAG LEAGUE 2025», 29.11.2025
Fukuoka Island City Forum
632 Espectadores

Real World Tag League – Grupo B: Ryuki Honda y Naoya Nomura [4] vencieron a Yuma Aoyagi y Yuma Anzai [0] por Forfeit.
1. Go Shiozaki venció a Shouta Kofuji (9:51) con un Reverse Nelson Deathlock.
2. Atsuki Aoyagi, Rising HAYATO y Dan Tamura vencieron a Yuko Miyamoto, Takashi y Rey Paloma (8:35) con un Inside Cradle de sobre de Tamura sobre Paloma.
3. Real World Tag League – Grupo A: Hideki Suzuki y Kengo Mashimo [4] vencieron a Hokuto Omori y Kuma Arashi [0] (11:08) con un European Clutch de Suzuki sobre Omori.
4. Shotaro Ashino, Jun Saito y Yuma Anzai vencieron a Ryuki Honda, Naoya Nomura y Ryo Inoue (10:16) con un Jackhammer de Saito sobre Inoue.
5. Real World Tag League – Grupo A: MUSASHI y Seiki Yoshioka [2] vencieron a Ren Ayabe y Talos [4] (10:30) cuando Talos recibió la cuenta.
6. Real World Tag League – Grupo B: Xyon y Oddyssey [6] vencieron a Kento Miyahara y Davey Boy Smith Jr. [4] (18:40) con un Diving Headbutt de Xyon sobre Smith.

– Real World Tag League – Clasificación Parcial:

Grupo A:
1. Go Shiozaki y Shotaro Ashino [6]
2. Ren Ayabe y Talos [4]
-. Hideki Suzuki y Kengo Mashimo [4]
4. MUSASHI y Seiki Yoshioka [2]
5. Dan Tamura y Hikaru Sato [0]
-. Hokuto Omori y Kuma Arashi [0]

Grupo B:
-. Xyon y Oddyssey [6] **
1. Kento Miyahara y Davey Boy Smith Jr. [4] **
-. Ryuki Honda y Naoya Nomura [4]
3. Atsuki Aoyagi y Rising HAYATO [2]
-. Takashi y Kuroshio TOKYO Japan [2]
6. Yuma Aoyagi y Yuma Anzai [0] *

* Se perderá el resto del torneo debido a la suspensión de Aoyagi.

** Gana 2 puntos más tras la victoria por incomparecencia contra Aoyagi y Anzai.

