AJPW: Resultados «Real World Tag League 2025» Día 4

All Japan Pro Wrestling celebró un evento más en el Fukuoka Island City Forum para la cuarta fecha del torneo «Real World Tag League 2025«.

► «Real World Tag League 2025» Día 4

Hideki Suzuki y Kengo Mashimo ligaron su segunda victoria ante Hokuto Omori y Kuma Arashi con un movimiento de sumisión de Suzuki.

MUSASHI y Seiki Yoshioka se enfrentaron a Ren Ayabe y Talos. A pesar de la diferencia de tamaño, MUSASHI y Seiki Yoshioka derrotaron a Ayabe y Talos por conteo y obtuvieron dos puntos.

Los actuales Campeones Mundiales de Parejas AJPW, XYON y Oddyssey, se enfrentaron al dúo formado por Kento Miyahara y Davey Boy Smith Jr. Ambos equipos llegaron a este importante encuentro invictos en el torneo con cuatro puntos cada uno. El combate fue muy competitivo y parejo, con ambos equipos desesperados por alzarse con la victoria. Tras 18:40 de acción sólida, un cabezazo en picada de XYON sobre Smith Jr. puso fin al combate y le dio HAVOC la victoria y el primer puesto en su grupo.

Los resultados completos son:

AJPW «REAL WORLD TAG LEAGUE 2025», 29.11.2025

Fukuoka Island City Forum

632 Espectadores

– Real World Tag League – Grupo B: Ryuki Honda y Naoya Nomura [4] vencieron a Yuma Aoyagi y Yuma Anzai [0] por Forfeit.

1. Go Shiozaki venció a Shouta Kofuji (9:51) con un Reverse Nelson Deathlock.

2. Atsuki Aoyagi, Rising HAYATO y Dan Tamura vencieron a Yuko Miyamoto, Takashi y Rey Paloma (8:35) con un Inside Cradle de sobre de Tamura sobre Paloma.

3. Real World Tag League – Grupo A: Hideki Suzuki y Kengo Mashimo [4] vencieron a Hokuto Omori y Kuma Arashi [0] (11:08) con un European Clutch de Suzuki sobre Omori.

4. Shotaro Ashino, Jun Saito y Yuma Anzai vencieron a Ryuki Honda, Naoya Nomura y Ryo Inoue (10:16) con un Jackhammer de Saito sobre Inoue.

5. Real World Tag League – Grupo A: MUSASHI y Seiki Yoshioka [2] vencieron a Ren Ayabe y Talos [4] (10:30) cuando Talos recibió la cuenta.

6. Real World Tag League – Grupo B: Xyon y Oddyssey [6] vencieron a Kento Miyahara y Davey Boy Smith Jr. [4] (18:40) con un Diving Headbutt de Xyon sobre Smith.

– Real World Tag League – Clasificación Parcial:

Grupo A:

1. Go Shiozaki y Shotaro Ashino [6]

2. Ren Ayabe y Talos [4]

-. Hideki Suzuki y Kengo Mashimo [4]

4. MUSASHI y Seiki Yoshioka [2]

5. Dan Tamura y Hikaru Sato [0]

-. Hokuto Omori y Kuma Arashi [0]

Grupo B:

-. Xyon y Oddyssey [6] **

1. Kento Miyahara y Davey Boy Smith Jr. [4] **

-. Ryuki Honda y Naoya Nomura [4]

3. Atsuki Aoyagi y Rising HAYATO [2]

-. Takashi y Kuroshio TOKYO Japan [2]

6. Yuma Aoyagi y Yuma Anzai [0] *

* Se perderá el resto del torneo debido a la suspensión de Aoyagi.

** Gana 2 puntos más tras la victoria por incomparecencia contra Aoyagi y Anzai.