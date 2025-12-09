AJPW: Resultados «Real World Tag League 2025» Día 3

El torneo «Real World Tag League 2025» llegó a su tercera jornada, para lo cual, All Japan Pro Wrestling se trasladó al Kumamoto Food Exchange Hall.

► «Real World Tag League 2025» Día 3

Baka No Jidai (Hideki Suzuki y Kengo Mashimo) consiguieron sus primeros puntos dominando a Dan Tamura y Hikaru Sato. Suzuki fue quien definió el encuentro tras realizar un movimiento de sumisión sobre Tamura.

Naoya Nomura y Ryuki Honda también lograron su primera victoria pasando por Atsuki Aoyagi y Rising HAYATO.

HAVOC (Go Shiozaki y Shotaro Ashino) ligaron su tercer triunfo dominando a MUSASHI y Seiki Yoshioka, los actuales monarcas de Parejas All Asia.

Los resultados completos son:

AJPW «REAL WORLD TAG LEAGUE 2025», 28.11.2025

Kumamoto Food Exchange Hall (Foodpal Kumamoto)

378 Espectadores

– Real World Tag League – Grupo B: Takashi y Kuroshio TOKYO Japan [2] vencieron a Yuma Aoyagi y Yuma Anzai [0] por Forfeit.

1. Xyon, Oddyssey, Ren Ayabe, Davey Boy Smith Jr. y Talos vencieron a Hokuto Omori, Kuma Arashi, Takashi , Kuroshio TOKYO Japan y Seigo Tachibana (11:55) con un Double Chokeslam de Ayabe sobre Tachibana.

2. Yuko Miyamoto venció a Shouta Kofuji (9:23) con un Crab Hold.

3. Real World Tag League – Grupo A: Hideki Suzuki y Kengo Mashimo [2] vencieron a Dan Tamura y Hikaru Sato [0] (9:30) con una Front Kick de Suzuki sobre Tamura.

4. Jun Saito y Yuma Anzai vencieron a Kento Miyahara y Ryo Inoue (12:08) con un Psycho Break de Saito sobre Inoue.

5. Real World Tag League – Grupo B: Ryuki Honda y Naoya Nomura [2] vencieron a Atsuki Aoyagi y Rising HAYATO [2] (14:29) con un Final Vent de Honda sobre HAYATO.

6. Real World Tag League – Grupo A: Go Shiozaki y Shotaro Ashino [6] vencieron a MUSASHI y Seiki Yoshioka [0] (21:11) con un Strong Arm Lariat de Shiozaki sobre Yoshioka.

– Real World Tag League Clasificación Parcial:

Grupo A:

-. Go Shiozaki y Shotaro Ashino [6]

1. Ren Ayabe y Talos [4]

-. Hideki Suzuki y Kengo Mashimo [2]

3. MUSASHI y Seiki Yoshioka [0]

4. Dan Tamura y Hikaru Sato [0]

-. Hokuto Omori y Kuma Arashi [0]

Grupo B:

1. Kento Miyahara y Davey Boy Smith Jr. [4]

-. Xyon y Oddyssey [4]

3. Atsuki Aoyagi y Rising HAYATO [2]

-. Ryuki Honda y Naoya Nomura [2]

-. Takashi y Kuroshio TOKYO Japan [2]

6. Yuma Aoyagi y Yuma Anzai [0] *

* Fuera del torneo debido a la suspensión de Yuma Aoyagi.