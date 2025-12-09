AJPW: Resultados «Real World Tag League 2025» Día 3

El torneo «Real World Tag League 2025» llegó a su tercera jornada, para lo cual, All Japan Pro Wrestling se trasladó al Kumamoto Food Exchange Hall.
► «Real World Tag League 2025» Día 3
Baka No Jidai (Hideki Suzuki y Kengo Mashimo) consiguieron sus primeros puntos dominando a Dan Tamura y Hikaru Sato. Suzuki fue quien definió el encuentro tras realizar un movimiento de sumisión sobre Tamura.
Naoya Nomura y Ryuki Honda también lograron su primera victoria pasando por Atsuki Aoyagi y Rising HAYATO.
HAVOC (Go Shiozaki y Shotaro Ashino) ligaron su tercer triunfo dominando a MUSASHI y Seiki Yoshioka, los actuales monarcas de Parejas All Asia.
Los resultados completos son:
AJPW «REAL WORLD TAG LEAGUE 2025», 28.11.2025
Kumamoto Food Exchange Hall (Foodpal Kumamoto)
378 Espectadores
– Real World Tag League – Grupo B: Takashi y Kuroshio TOKYO Japan [2] vencieron a Yuma Aoyagi y Yuma Anzai [0] por Forfeit.
1. Xyon, Oddyssey, Ren Ayabe, Davey Boy Smith Jr. y Talos vencieron a Hokuto Omori, Kuma Arashi, Takashi , Kuroshio TOKYO Japan y Seigo Tachibana (11:55) con un Double Chokeslam de Ayabe sobre Tachibana.
2. Yuko Miyamoto venció a Shouta Kofuji (9:23) con un Crab Hold.
3. Real World Tag League – Grupo A: Hideki Suzuki y Kengo Mashimo [2] vencieron a Dan Tamura y Hikaru Sato [0] (9:30) con una Front Kick de Suzuki sobre Tamura.
4. Jun Saito y Yuma Anzai vencieron a Kento Miyahara y Ryo Inoue (12:08) con un Psycho Break de Saito sobre Inoue.
5. Real World Tag League – Grupo B: Ryuki Honda y Naoya Nomura [2] vencieron a Atsuki Aoyagi y Rising HAYATO [2] (14:29) con un Final Vent de Honda sobre HAYATO.
6. Real World Tag League – Grupo A: Go Shiozaki y Shotaro Ashino [6] vencieron a MUSASHI y Seiki Yoshioka [0] (21:11) con un Strong Arm Lariat de Shiozaki sobre Yoshioka.
– Real World Tag League Clasificación Parcial:
Grupo A:
-. Go Shiozaki y Shotaro Ashino [6]
1. Ren Ayabe y Talos [4]
-. Hideki Suzuki y Kengo Mashimo [2]
3. MUSASHI y Seiki Yoshioka [0]
4. Dan Tamura y Hikaru Sato [0]
-. Hokuto Omori y Kuma Arashi [0]
Grupo B:
1. Kento Miyahara y Davey Boy Smith Jr. [4]
-. Xyon y Oddyssey [4]
3. Atsuki Aoyagi y Rising HAYATO [2]
-. Ryuki Honda y Naoya Nomura [2]
-. Takashi y Kuroshio TOKYO Japan [2]
6. Yuma Aoyagi y Yuma Anzai [0] *
* Fuera del torneo debido a la suspensión de Yuma Aoyagi.