AJPW: Resultados «Real World Tag League 2025» Día 3

por

El torneo «Real World Tag League 2025» llegó a su tercera jornada, para lo cual, All Japan Pro Wrestling se trasladó al Kumamoto Food Exchange Hall.

"Liga de Parejas Más Fuerte del Mundo 2025" Kumamoto, Salón de Intercambio de Alimentos de la Ciudad de Kumamoto (Food Pal Kumamoto) ~ Presentado por Sushi Jijiya ~

► «Real World Tag League 2025» Día 3

Baka No Jidai (Hideki Suzuki y Kengo Mashimo) consiguieron sus primeros puntos dominando a Dan Tamura y Hikaru Sato. Suzuki fue quien definió el encuentro tras realizar un movimiento de sumisión sobre Tamura.

Naoya Nomura y Ryuki Honda también lograron su primera victoria pasando por Atsuki Aoyagi y Rising HAYATO.

HAVOC (Go Shiozaki y Shotaro Ashino) ligaron su tercer triunfo dominando a MUSASHI y Seiki Yoshioka, los actuales monarcas de Parejas All Asia.

Los resultados completos son:

AJPW «REAL WORLD TAG LEAGUE 2025», 28.11.2025 
Kumamoto Food Exchange Hall (Foodpal Kumamoto)
378 Espectadores

Real World Tag League – Grupo B: Takashi y Kuroshio TOKYO Japan [2] vencieron a Yuma Aoyagi y Yuma Anzai [0] por Forfeit.
1. Xyon, Oddyssey, Ren Ayabe, Davey Boy Smith Jr. y Talos vencieron a Hokuto Omori, Kuma Arashi, Takashi , Kuroshio TOKYO Japan y Seigo Tachibana (11:55) con un Double Chokeslam de Ayabe sobre Tachibana.
2. Yuko Miyamoto venció a Shouta Kofuji (9:23) con un Crab Hold.
3. Real World Tag League – Grupo A: Hideki Suzuki y Kengo Mashimo [2] vencieron a Dan Tamura y Hikaru Sato [0] (9:30) con una Front Kick de Suzuki sobre Tamura.
4. Jun Saito y Yuma Anzai vencieron a Kento Miyahara y Ryo Inoue (12:08) con un Psycho Break de Saito sobre Inoue.
5. Real World Tag League – Grupo B: Ryuki Honda y Naoya Nomura [2] vencieron a Atsuki Aoyagi y Rising HAYATO [2] (14:29) con un Final Vent de Honda sobre HAYATO.
6. Real World Tag League – Grupo A: Go Shiozaki y Shotaro Ashino [6] vencieron a MUSASHI y Seiki Yoshioka [0] (21:11) con un Strong Arm Lariat de Shiozaki sobre Yoshioka.

– Real World Tag League Clasificación Parcial:

Grupo A:
-. Go Shiozaki y Shotaro Ashino [6]
1. Ren Ayabe y Talos [4]
-. Hideki Suzuki y Kengo Mashimo [2]
3. MUSASHI y Seiki Yoshioka [0]
4. Dan Tamura y Hikaru Sato [0]
-. Hokuto Omori y Kuma Arashi [0]

Grupo B:
1. Kento Miyahara y Davey Boy Smith Jr. [4]
-. Xyon y Oddyssey [4]
3. Atsuki Aoyagi y Rising HAYATO [2]
-. Ryuki Honda y Naoya Nomura [2]
-. Takashi y Kuroshio TOKYO Japan [2]
6. Yuma Aoyagi y Yuma Anzai [0] *

* Fuera del torneo debido a la suspensión de Yuma Aoyagi.

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Archivo de artículos