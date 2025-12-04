AJPW: Resultados «Real World Tag League 2025» 2

El Kira Messe Numazu fue el recinto desde donde All Japan Pro Wrestling presentó la segunda fecha del torneo «Real World Tag League 2025«.

► «Real World Tag League 2025» 2

Los gigantes Ren Ayabe y Talos ligaron su segundo resultado positivo imponiéndose a Hokuto-gun (Hokuto Omori y Kuma Arashi).

HAVOC (Go Shiozaki y Shotaro Ashino) sumaron cuatro unidades luego de imponerse a Dan Tamura y Hikaru Sato .

Davey Boy Smith Jr. y Kento Miyahara salieron triunfantes en su duelo ante Kuroshio TOKYO Japan y Takashi, acumulando cuatro puntos.

HAVOC (Oddyssey y Xyon), los campeones de parejas, siguen con buen paso y en esta ocasión lograron su segundo triunfo, pasando sobre Atsuki Aoyagi y Rising HAYATO.

Los resultados completos son:

AJPW «REAL WORLD TAG LEAGUE 2025», 23.11.2025

Kira Messe Numazu

519 Espectadores

1. Yuma Anzai venció a Shouta Kofuji (7:11) con un German Suplex Hold.

2. Jun Saito, Ryuki Honda y MUSASHI vencieron a Yuma Aoyagi, Hideki Suzuki y Ryo Inoue (14:28) con un Jackhammer de Saito sobre Inoue.

3. Real World Tag League – Grupo A: Ren Ayabe y Talos [4] vencieron a Hokuto Omori y Kuma Arashi [0] (15:42) con un Double Chokeslam de Ayabe sobre Omori.

4. Real World Tag League – Grupo A: Go Shiozaki y Shotaro Ashino [4] vencieron a Dan Tamura y Hikaru Sato [0] (10:44) con un Strong Arm Lariat de Shiozaki sobre Sato.

5. Real World Tag League – Grupo B: Kento Miyahara y Davey Boy Smith Jr. [4] vencieron a Takashi Dragon Gate y Kuroshio TOKYO Japan [0] (12:07) con un Diving Headbutt de Smith sobre Takashi.

6. Real World Tag League – Grupo B: Xyon y Oddyssey [4] vencieron a Atsuki Aoyagi y Rising HAYATO [0] (14:45) con un Diving Headbutt de Xyon sobre HAYATO.

– Real World Tag League Clasificación Parcial:

Grupo A:

1. Ren Ayabe y Talos [4]

-. Go Shiozaki y Shotaro Ashino [4]

3. MUSASHI y Seiki Yoshioka

4. Dan Tamura y Hikaru Sato [0]

-. Hideki Suzuki y Kengo Mashimo [0]

-. Hokuto Omori y Kuma Arashi [0]

Grupo B:

1. Kento Miyahara y Davey Boy Smith Jr. [4]

-. Xyon y Oddyssey [4]

3. Atsuki Aoyagi y Rising HAYATO [2]

4. Ryuki Honda y Naoya Nomura [0]

-. Yuma Aoyagi y Yuma Anzai [0]

-. Takashi y Kuroshio TOKYO Japan [0]