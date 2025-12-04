AJPW: Resultados «Real World Tag League 2025» 2

El Kira Messe Numazu fue el recinto desde donde All Japan Pro Wrestling presentó la segunda fecha del torneo «Real World Tag League 2025«.

La liga de parejas más fuerte del mundo 2025 en Kiramesse Numazu, Shizuoka

► «Real World Tag League 2025» 2

Los gigantes Ren Ayabe y Talos ligaron su segundo resultado positivo imponiéndose a Hokuto-gun (Hokuto Omori y Kuma Arashi).

HAVOC (Go Shiozaki y Shotaro Ashino) sumaron cuatro unidades luego de imponerse a Dan Tamura y Hikaru Sato .

Davey Boy Smith Jr. y Kento Miyahara salieron triunfantes en su duelo ante Kuroshio TOKYO Japan y Takashi, acumulando cuatro puntos.

HAVOC (Oddyssey y Xyon), los campeones de parejas, siguen con buen paso y en esta ocasión lograron su segundo triunfo, pasando sobre Atsuki Aoyagi y Rising HAYATO.

Los resultados completos son:

AJPW «REAL WORLD TAG LEAGUE 2025», 23.11.2025 
Kira Messe Numazu
519 Espectadores

1. Yuma Anzai venció a Shouta Kofuji (7:11) con un German Suplex Hold.
2. Jun Saito, Ryuki Honda y MUSASHI vencieron a Yuma Aoyagi, Hideki Suzuki y Ryo Inoue (14:28) con un Jackhammer de Saito sobre Inoue.
3. Real World Tag League – Grupo A: Ren Ayabe y Talos [4] vencieron a Hokuto Omori y Kuma Arashi [0] (15:42) con un Double Chokeslam de Ayabe sobre Omori.
4. Real World Tag League – Grupo A: Go Shiozaki y Shotaro Ashino [4] vencieron a Dan Tamura y Hikaru Sato [0] (10:44) con un Strong Arm Lariat de Shiozaki sobre Sato.
5. Real World Tag League – Grupo B: Kento Miyahara y Davey Boy Smith Jr. [4] vencieron a Takashi Dragon Gate y Kuroshio TOKYO Japan [0] (12:07) con un Diving Headbutt de Smith sobre Takashi.
6. Real World Tag League – Grupo B: Xyon y Oddyssey [4] vencieron a Atsuki Aoyagi y Rising HAYATO [0] (14:45) con un Diving Headbutt de Xyon sobre HAYATO.

– Real World Tag League Clasificación Parcial:

Grupo A:
1. Ren Ayabe y Talos [4]
-. Go Shiozaki y Shotaro Ashino [4]
3. MUSASHI y Seiki Yoshioka
4. Dan Tamura y Hikaru Sato [0]
-. Hideki Suzuki y Kengo Mashimo [0]
-. Hokuto Omori y Kuma Arashi [0]

Grupo B:
1. Kento Miyahara y Davey Boy Smith Jr. [4]
-. Xyon y Oddyssey [4]
3. Atsuki Aoyagi y Rising HAYATO [2]
4. Ryuki Honda y Naoya Nomura [0]
-. Yuma Aoyagi y Yuma Anzai [0]
-. Takashi y Kuroshio TOKYO Japan [0]

