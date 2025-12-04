AJPW: Resultados «Real World Tag League 2025» 2

El Kira Messe Numazu fue el recinto desde donde All Japan Pro Wrestling presentó la segunda fecha del torneo «Real World Tag League 2025«.
► «Real World Tag League 2025» 2
Los gigantes Ren Ayabe y Talos ligaron su segundo resultado positivo imponiéndose a Hokuto-gun (Hokuto Omori y Kuma Arashi).
HAVOC (Go Shiozaki y Shotaro Ashino) sumaron cuatro unidades luego de imponerse a Dan Tamura y Hikaru Sato .
Davey Boy Smith Jr. y Kento Miyahara salieron triunfantes en su duelo ante Kuroshio TOKYO Japan y Takashi, acumulando cuatro puntos.
HAVOC (Oddyssey y Xyon), los campeones de parejas, siguen con buen paso y en esta ocasión lograron su segundo triunfo, pasando sobre Atsuki Aoyagi y Rising HAYATO.
Los resultados completos son:
AJPW «REAL WORLD TAG LEAGUE 2025», 23.11.2025
Kira Messe Numazu
519 Espectadores
1. Yuma Anzai venció a Shouta Kofuji (7:11) con un German Suplex Hold.
2. Jun Saito, Ryuki Honda y MUSASHI vencieron a Yuma Aoyagi, Hideki Suzuki y Ryo Inoue (14:28) con un Jackhammer de Saito sobre Inoue.
3. Real World Tag League – Grupo A: Ren Ayabe y Talos [4] vencieron a Hokuto Omori y Kuma Arashi [0] (15:42) con un Double Chokeslam de Ayabe sobre Omori.
4. Real World Tag League – Grupo A: Go Shiozaki y Shotaro Ashino [4] vencieron a Dan Tamura y Hikaru Sato [0] (10:44) con un Strong Arm Lariat de Shiozaki sobre Sato.
5. Real World Tag League – Grupo B: Kento Miyahara y Davey Boy Smith Jr. [4] vencieron a Takashi Dragon Gate y Kuroshio TOKYO Japan [0] (12:07) con un Diving Headbutt de Smith sobre Takashi.
6. Real World Tag League – Grupo B: Xyon y Oddyssey [4] vencieron a Atsuki Aoyagi y Rising HAYATO [0] (14:45) con un Diving Headbutt de Xyon sobre HAYATO.
– Real World Tag League Clasificación Parcial:
Grupo A:
1. Ren Ayabe y Talos [4]
-. Go Shiozaki y Shotaro Ashino [4]
3. MUSASHI y Seiki Yoshioka
4. Dan Tamura y Hikaru Sato [0]
-. Hideki Suzuki y Kengo Mashimo [0]
-. Hokuto Omori y Kuma Arashi [0]
Grupo B:
1. Kento Miyahara y Davey Boy Smith Jr. [4]
-. Xyon y Oddyssey [4]
3. Atsuki Aoyagi y Rising HAYATO [2]
4. Ryuki Honda y Naoya Nomura [0]
-. Yuma Aoyagi y Yuma Anzai [0]
-. Takashi y Kuroshio TOKYO Japan [0]