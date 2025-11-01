AJPW: Resultados Raising An Army Memorial Series-Miyahara sigue reinando

All Japan Pro Wrestling llegó al Tokyo Korakuen Hall como parte de su gira «Raising An Army Memorial Series 2025«.

► «Raising An Army Memorial Series 2025»

El dúo Giants (Talos y Ren Ayabe) derrotaron a Ryuki Honda y Naoya Nomura en un duelo directo para convertirse en el equipo más fuerte.

Siguió una batalla en mano a mano donde Yuma Anzai superó a Ryo Inoue con un poderoso rodillazo.

MUSASHI y Seiki Yoshioka concretaron la primera defensa del Campeonato de Parejas All Asia dando cuenta de Atsuki Aoyagi y Rising HAYATO. Tras celebrar su triunfo, los monarcas recibieron el desafío de Hideki Suzuki, quien se hizo acompañar del joven Shota Kofuji de la empresa independiente OSW.

En la batalla principal, Kento Miyahara logró la primera defensa de su séptimo reinado del Campeonato de la Triple Corona, luego de una intensa refriega contra Go Shiozaki. Miyahara recibió el desafío de Hokuto Omori.

Los resultados completos son:

AJPW «RAISING AN ARMY MEMORIAL SERIES 2025», 22.10.2025

Tokyo Korakuen Hall

1,322 Espectadores

1. Yuma Aoyagi venció a Shouta Kofuji (9:33) con un Diving Elbow Drop.

2. Hokuto Omori, Kuma Arashi, Kuroshio TOKYO Japan, Takashi y Seigo Tachibana vencieron a Jun Saito, «Mr. Saito» Naruki Doi, Dan Tamura, Yuko Miyamoto y Hikaru Sato (10:50) ncon la Muso Issen de Omori sobre Tamura.

3. HAVOC vs. Baka no Jidai: Xyon, Oddyssey y Shotaro Ashino vencieron a Hideki Suzuki, Kengo Mashimo y Fuminori Abe (7:18) con un Diving Body Press de Oddyssey sobre Abe.

4. Ren Ayabe y Talos vencieron a Ryuki Honda y Naoya Nomura (10:55) con un Death Roulette de Ayabe sobre Honda.

5. Yuma Anzai venció a Ryo Inoue (12:12) con la Gimlet.

6. All Asia Tag Team Title: MUSASHI y Seiki Yoshioka (c) vencieron a Atsuki Aoyagi y Rising HAYATO (16:15) con la Niten Ichiryu de MUSASHI sobre HAYATO defendiendo el título.

7. Triple Crown: Kento Miyahara (c) venció a Go Shiozaki (22:56) con un Shutdown Suplex Hold defendiendo el título.