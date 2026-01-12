AJPW: Resultados «New Year’s Eve 2025» Miyahara retiene la Triple Corona

El Yoyogi National Stadium fue el recinto desde donde All Japan Pro Wrestling presentó «New Year’s Eve 2025» su último evento de 2025.

"The Reeve presenta Zennichi New Year's Eve 2025" en el Segundo Gimnasio del Estadio Nacional Yoyogi en Tokio

► «New Year’s Eve 2025»

Su tradicional último evento del año contó con una cartelera de 7 combates, dos de ellos de campeonato.

El evento inaugural fue una divertida lucha por equipos de 8 luchadores de peso junior, en la que KURAMA superó a Atsuki Aoyagi en la previa de su combate por el título en el Korakuen Hall.

Dump Matsumoto ganó la Batalla campal especial tras eliminar a Kuroshio TOKYO Japan. Durante el combate, Dump interactuó con Aja Kong, uno de los momentos más celebrados por los fans presentes en Yoyogi.

Jun Saito derrotó a Go Shiozaki tras un contundente combate. Fue un encuentro muy parejo, pero el ex campeón de la Triple Corona se alzó con la victoria a los 20 minutos.

En la semifinal, Gajadokuro (ISHIN y Yoshiki Kato) derrotaron a MUSASHI y Seiki Yoshioka para ganar el Campeonato de Parejas All Asia. Fue un combate muy divertido y dinámico en el que el equipo de Dragon Gate sorprendió a los veteranos de Japón. Tras celebrar su triunfo, Gajadokuro recibió el desafío de Atsuki Aoyagi y Rising HAYATO.

En el evento principal, Kento Miyahara derrotó a Yuma Anzai para retener el Campeonato de la Triple Corona por tercera ocasión. Esta fue la lucha del evento ya que Miyahara y Anzai ofrecieron una actuación excepcional que mantuvo a los fans en vilo durante más de 20 minutos. La intensidad cambió constantemente, ya que Anzai estuvo muy cerca de destronar a Miyahara. Tras la lucha, Miyahara reconoció que Anzai ya es una estrella, pero que Miyahara es una superestrella, así que no están al mismo nivel.

Los resultados completos son:

AJPW «ALL JAPAN NEW YEAR’S EVE 2025», 31.12.2025 
Yoyogi National Stadium Gymnasium #2
2,730 Espectadores

1. AJPW World Jr. Heavyweight Title Skirmish: KURAMA, «Mr. Saito» Naruki Doi, Fuminori Abe y Seigo Tachibana vencieron a Atsuki Aoyagi, Rising HAYATO, Dan Tamura y Ryo Inoue (13:34) con la Apparition de KURAMA sobre Inoue.
2. New Year’s Eve Rumble 2025: Aja Kong, Dump Matsumoto, Hikaru Sato, Senor Saito y Kengo Mashimo vencieron a Takashi , Kuroshio TOKYO Japan, Aizawa No. 1, Jack Kennedy y Kikutaro (10:25) cuando Matsumoto colocó espaldas planas a Kuroshio.
3. Hideki Suzuki y Yuko Miyamoto vencieron a Ryuki Honda y Shouta Kofuji (7:44) con un Double-Am Suplex de Suzuki sobre Kofuji.
4. New Year’s Eve Monster War Special Six Man 3 Way Match: Xyon, Oddyssey y Shotaro Ashino vencieron a Hokuto Omori, Kuma Arashi y Cyrus und Ren Ayabe, Talos y Daisuke Sekimoto (13:28) con un Diving Headbutt de Xyon sobre Omori.
5. Saito Brothers vs. HAVOC Special Singles Match: Jun Saito venció a Go Shiozaki (16:28) con un Dying Light.
6. All Asia Tag Team Title: Yoshiki Kato y ISHIN vencieron a MUSASHI y Seiki Yoshioka (c) (23:21) con la Cadere Luna de Kato sobre Yoshioka – conquistando el título.
7. Triple Crown: Kento Miyahara (c) venció a Yuma Anzai (28:37) con un Shutdown Suplex Hold defendiendo el título.

