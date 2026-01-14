AJPW: Resultados «New Year Wars 2026» Nuevos campeones de parejas

All Japan Pro Wrestling inició sus actividades de Año Nuevo con «New Year Wars 2026» desde el Korakuen Hall de la capital japonesa.

► «New Year Wars 2026»

Al inicio del evento se anunció que Go Shiozaki y Shouta Kofuji se unirán a la empresa. Kofuji firmó un contrato dual y mantendrá su relación laboral con OSW.

All Japan anunció el Zennichi Jr. Tag Festival 2026. Ocho equipos participarán en el torneo, que se celebrará del 15 de febrero al 20 de marzo.

Atsuki Aoyagi superó a KURAMA en la previa por la lucha por el cetro Junior.

En recio mano a mano, Daisuke Sekimoto dominó a Ryo Inoue con castigos contundentes.

Titans of Calamity (Ren Ayabe y Talos) se proclamaron nuevos poseedores del Campeonato de Parejas AJPW dominando a HAVOC (Xyon y Oddyssey) quienes cayeron en su tercera defensa.

La tradicional campal de Año Nuevo fue ganada por Yuma Anzai. En ella participaron todos los luchadores de la empresa.

Los resultados completos son:

AJPW «NEW YEAR WARS 2026», 02.01.2026

Tokyo Korakuen Hall

1,240 Espectadores

1. All Japan 2026 Opening Match: Go Shiozaki venció a Shouta Kofuji (8:48) con un Strong Arm Lariat.

2. Baka no Jidai vs. Hokuto Army: Hokuto Omori, Kuma Arashi y Cyrus vencieron a Hideki Suzuki, Kengo Mashimo y Hikaru Sato (6:39) con un Diving Senton de Arashi sobre Sato.

3. Atsuki Aoyagi y Rising HAYATO vencieron a KURAMA y MAZADA (12:33) con un Horizontal Cradle de Aoyagi sobre KURAMA.

4. Kento Miyahara, Jun Saito, MUSASHI y Seiki Yoshioka vencieron a Yuma Anzai, Shotaro Ashino, Ryuki Honda y Dan Tamura (10:00) con un Shutdown Suplex Hold de Miyahara sobre Tamura.

5. Daisuke Sekimoto venció a Ryo Inoue (10:40) con la Big Bang Catastrophe.

6. AJPW World Tag Team Title: Ren Ayabe y Talos vencieron a Xyon y Oddyssey (17:40) con un Double Chokeslam de Talos sobre Xyon – conquistando el título. (Failed 3rd defense -> 103rd Champions).

7. New Year Battle Royal: Yuma Anzai venció a Shouta Kofuji con un Gimlet (16:48). Orden de eliminación: Hokuto Omori, Kuma Arashi, Senor Saito, MUSASHI, Seiki Yoshioka, Oddyssey, Xyon,

Hikaru Sato, Kengo Mashimo , Hideki Suzuki, Daisuke Sekimoto, Shotaro Ashino, Ryo Inoue, Dan Tamura, Ren Ayabe, Talos, Cyrus, Jun Saito, Ryuki Honda, Referee Daisuke Kamibayashi, KURAMA, Atsuki Aoyagi, Rising HAYATO, «Mr. Saito» Naruki Doi, Go Shiozaki, Kento Miyahara y Shouta Kofuji.