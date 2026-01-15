AJPW: Resultados «New Year Wars 2026» Atsuki Aoyagi, rey de los pesos junior

Por segundo día consecutivo, All Japan Pro Wrestling se presentó en el Korakuen Hall con su evento «New Year Wars 2026«.

► «New Year Wars 2026»

Tras competir contra diferentes compañeros en en la división junior, Musashi y Seiki Yoshioka continuaron su disputa tras su combate, llegando a su fin su sociedad.

En choque de tercias, Ren Ayabe, Talos y Yuma Anzai se impusieron a Kento Miyahara, Jun Saito y Ryuki Honda (13:29) cuando Talos colocó espaldas planas a Honda tras un Double Chokeslam. Talos encaró a Kento Miyahara lanzando su desafío por la Triple Corona.

Daisuke Sekimoto se proclamó poseedor del Campeonato GAORA TV tras dominar a Shotaro Ashino.

En el turno estelar, Atsuki Aoki defendió por cuarta vez el Campeonato Mundial de Peso Jr. AJPW respondiendo al reto del enmascarado KURAMA. Tras el evento principal, Kurama se quitó la máscara y declaró que quería volver a empezar como Yasutaka Yano en la parte baja de la cartelera, ya que AJPW le había dado una oportunidad.

Los resultados completos son:

AJPW «NEW YEAR WARS 2026», 03.01.2026

Tokyo Korakuen Hall

1,205 Espectadores

1. Yuko Miyamoto, Fuminori Abe, Seigo Tachibana y Kota Sekifuda vencieron a Rising HAYATo, Dan Tamura, Shota Kofuji y «Mr. Saito» Naruki Doi (11:11) con un Yankee Hammer de Tachibana sobre Kofuji.

2. Hokuto Omori, Kuma Arashi y Cyrus vencieron a MUSASHI, Seiki Yoshioka y Ryo Inoue (9:39) con un Reverse Splash de Cyrus sobre Inoue.

3. HAVOC vs. Baka no Jidai: Xyon, Odyssey y Go Shiozaki vencieron a Hideki Suzuki, Kengo Mashimo y Hikaru Sato (9:24) con un Diving Headbutt de Xyon sobre Sato.

4. Ren Ayabe, Talos y Yuma Anzai vencieron a Kento Miyahara, Jun Saito y Ryuki Honda (13:29) cuando Talos colocó espaldas planas a Honda tras un Double Chokeslam.

5. GAORA TV Title: Daisuke Sekimoto venció a Shotaro Ashino (c) (16:38)[/B] con un Big Bang

Catastrophe – conquistando el título.

6. AJPW World Jr. Heavyweight Title: Atsuki Aoyagi (c) venció a KURAMA (20:04) con un Firebird Splash defendiendo el título