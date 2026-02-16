AJPW: Resultados «Excite Series 2026» Titans of Calamity retienen

por

En el arranque de la gira «Excite Series 2026«, All Japan Pro Wrestling llegó al Okinawa Nippon Budokan.

Serie Excite 2026, Budokan de la Prefectura de Okinawa (Naha) ~Aile Create y Okinawa General Group presentan~

► «Excite Series 2026»

En un mano a mano de gran intensidad, Atsuki Aoyagi superó al misterioso Shisa Mask, a quien le arrancó la tapa.

Siguió una batalla de tercias, donde Dan Tamura, Hideki Suzuki y Kento Miyahara fueron superiores al equipo de Jun Saito, Ryo Inoue y Yuma Anzai. Los ganadores recibieron un certificado de una pizzería, que patrocinó el duelo.

Los Titanes de la Calamidad, Ren Ayabe y Talos hicieron la primera defensa del Campeonato Mundial de Parejas AJPW al enfrentar un desafío a Hokuto-gun de Hokuto Omori y Kuma Arashi. A pesar del gran esfuerzo de Omori y Arashi, fue Ayabe quien aplicó su finalizador Death Roulette a Omori, lo que puso fin al combate en casi 18 minutos. Tras bambalinas, Ayabe y Talos fueron confrontados por Hideki Suzuki, quien los retó e indicó que su compañero será Suwama. Ayabe y Talos aceptaron el reto rápidamente.

Los resultados completos son:

AJPW «EXCITE SERIES 2026», 01.02.2026 
Okinawa Nippon Budokan
2,036 Espectadores

1. Seiki Yoshioka venció a Shota Kofuji (10:46) con la Niten Ichiryu.
2. 3 Way Match: Cyrus venció a MUSASHI y Aizawa No.1 (7:03) con un Reverse Splash sobre MUSASHI y Aizawa.
3. Go Shiozaki y Shotaro Ashino vencieron a Ryuki Honda y Rising HAYATO (12:29) con un Strong Arm Lariat de Shiozaki sobre HAYATO.
4. Atsuki Aoyagi venció a Shisa Mask (9:59) con La Magistral.
5. Triple Crown Skirmish: Kento Miyahara, Hideki Suzuki y Dan Tamura vencieron a Jun Saito, Yuma Anzai y Ryo Inoue (15:23) con un Shutdown Suplex Hold de Miyahara sobre Inoue.
6. AJPW World Tag Team Title: Ren Ayabe y Talos (c) vencieron a Hokuto Omori y Kuma Arashi (17:53) con una Death Roulette de Ayabe sobre Omori (1st defense) defendiendo el título.

 

 

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Archivo de artículos