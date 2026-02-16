AJPW: Resultados «Excite Series 2026» Titans of Calamity retienen

En el arranque de la gira «Excite Series 2026«, All Japan Pro Wrestling llegó al Okinawa Nippon Budokan.

► «Excite Series 2026»

En un mano a mano de gran intensidad, Atsuki Aoyagi superó al misterioso Shisa Mask, a quien le arrancó la tapa.

Siguió una batalla de tercias, donde Dan Tamura, Hideki Suzuki y Kento Miyahara fueron superiores al equipo de Jun Saito, Ryo Inoue y Yuma Anzai. Los ganadores recibieron un certificado de una pizzería, que patrocinó el duelo.

Los Titanes de la Calamidad, Ren Ayabe y Talos hicieron la primera defensa del Campeonato Mundial de Parejas AJPW al enfrentar un desafío a Hokuto-gun de Hokuto Omori y Kuma Arashi. A pesar del gran esfuerzo de Omori y Arashi, fue Ayabe quien aplicó su finalizador Death Roulette a Omori, lo que puso fin al combate en casi 18 minutos. Tras bambalinas, Ayabe y Talos fueron confrontados por Hideki Suzuki, quien los retó e indicó que su compañero será Suwama. Ayabe y Talos aceptaron el reto rápidamente.

Los resultados completos son:

AJPW «EXCITE SERIES 2026», 01.02.2026

Okinawa Nippon Budokan

2,036 Espectadores

1. Seiki Yoshioka venció a Shota Kofuji (10:46) con la Niten Ichiryu.

2. 3 Way Match: Cyrus venció a MUSASHI y Aizawa No.1 (7:03) con un Reverse Splash sobre MUSASHI y Aizawa.

3. Go Shiozaki y Shotaro Ashino vencieron a Ryuki Honda y Rising HAYATO (12:29) con un Strong Arm Lariat de Shiozaki sobre HAYATO.

4. Atsuki Aoyagi venció a Shisa Mask (9:59) con La Magistral.

5. Triple Crown Skirmish: Kento Miyahara, Hideki Suzuki y Dan Tamura vencieron a Jun Saito, Yuma Anzai y Ryo Inoue (15:23) con un Shutdown Suplex Hold de Miyahara sobre Inoue.

6. AJPW World Tag Team Title: Ren Ayabe y Talos (c) vencieron a Hokuto Omori y Kuma Arashi (17:53) con una Death Roulette de Ayabe sobre Omori (1st defense) defendiendo el título.