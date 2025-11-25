AJPW: Resultados «Dynamite Series’25» Dos cetros en juego

Como parte de la gira «Dynamite Series 2025«, All Japan Pro Wrestling se presentó en el G Messe Gunma de Takasaki.
► «Dynamite Series’25»
Hokuto-gun (Hokuto Omori, Kuma Arashi y Takashi) lograron la quinta defensa del Campeonato de Tercias AJPW TV, respondiendo al reto del equipo de FUMA, Kikutaro y Yuma Aoyagi.
Shotaro Ashino de HAVOC concretó la primera defensa del Campeonato GAORA TV dando cuenta de Ryo Inoue. Ashino reconoció el esfuerzo de su retador.
HAVOC (Go Shiozaki, Xyon y Oddyssey) siguen con paso avasallador y en esta ocasión se impusiero a Hideki Suzuki, Ryuki Honda y Hikaru Sato
En el turno estelar, Kento Miyahara, Shota Kofuji y Yuma Anzai no tuvieron contemplaciones ante MUSASHI, Ren Ayabe y Talos.
Los resultados completos son:
AJPW «HOKKAIDO DYNAMITE SERIES 2025», 16.11.2025
G Messe Gunma Exhibition Hall
932 Espectadores
1. Jun Saito y Senor Saito vencieron a Kuroshio TOKYO Japan y Seigo Tachibana (10:43) con un Chokeslam de Jun sobre Tachibana.
2. Atsuki Aoyagi, Rising HAYATO y Dan Tamura vencieron a Seiki Yoshioka, Yuya Susumu y Ryuji Hijikata (10:16) con un Firebird Splash de Aoyagi sobre Hijikata.
3. AJPW TV Six Man Tag Team Title: Hokuto Omori, Kuma Arashi y Takashi (c) vencieron a Yuma Aoyagi, FUMA y Kikutaro (12:15) con un Inside Cradle de Omori sobre Kikutaro defendiendo el título.
4. GAORA TV Title: Shotaro Ashino (c) venció a Ryo Inoue (9:27) con un Ankle Lock defendiendo el título.
5. Go Shiozaki, Xyon y Oddyssey vencieron a Hideki Suzuki, Ryuki Honda y Hikaru Sato (11:05) con un Diving Headbutt de Xyon sobre Sato.
6. Kento Miyahara, Yuma Anzai y Shouta Kofuji vencieron a Ren Ayabe, Talos y MUSASHI (14:52) con un Gimlet de Anzai sobre MUSASHI.