AJPW: Resultados «Dynamite Series 2025» Miyahara sigue reinando

Sigue en curso la gira «Dynamite Series 2025» y en esta ocasión All Japan Pro Wrestling llegó al Sapporo APA Hotel y Resort.

► «Dynamite Series 2025»

Como parte de los duelos previos al torneo Real World Tag League, los integrantes de HAVOC, XYON y Oddyssey se enfrentaron a sus compañeros Go Shiozaki y Shotaro Ashino, donde los primeros se alzaron con la victoria, aunque al final los cuatro luchadores se abrazaron.

MUSASHI y Seiki Yoshioka aseguraron la segunda defensa del Campeonato de Parejas All Asia doblegando a la dupla de Hideki Suzuki y Shouta Kofuji, el joven talento de OSW.

En el trno estelar se puso en disputa el Campeonato de la Triple Corona, con Kento Miyahara imponiéndose a Hokuto Omori en una intensa refriega de casi dos minutos.

Los resultados completos son:

AJPW «HOKKAIDO DYNAMITE SERIES 2025», 03.11.2025

Sapporo APA Hotel y Resort

728 Espectadores

1. Yuma Aoyagi, Yuma Anzai y Dan Tamura vencieron a Jun Saito, Ryuki Honda y Ryo Inoue (10:14) con un Gimlet de Anzai sobre Inoue.

2. Kuroshio TOKYO Japan, Kuma Arashi y Seigo Tachibana vencieron a Hikaru Sato, Noriyuki Yoshida y Tomoya (10:14) con un Diving Senton de Arashi sobre Yoshida.

3. Road to Real World Tag League: Ren Ayabe y Talos vencieron a Atsuki Aoyagi y Rising HAYATO (8:01) con un Double Chokeslam de Ayabe sobre HAYATO.

4. Road to Real World Tag League: Xyon y Oddyssey vencieron a Go Shiozaki y Shotaro Ashino (15:34) con un Diving Headbutt de Xyon sobre Ashino.

5. All Asia Tag Team Title: MUSASHI y Seiki Yoshioka (c) vencieron a Hideki Suzuki y Shouta Kofuji (13:45) con la Estrella Futuro de MUSASHI sobre Kofuji defendiendo el título.

6. Triple Crown: Kento Miyahara (c) venció a Hokuto Omori (21:58) con un Shutdown Suplex Hold defendiendo el título