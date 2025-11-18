AJPW recordó a Yutaka Yoshie a un año y ocho meses de su muerte

Yutaka Yoshie

El domingo 16 de noviembre, All Japan Pro Wrestling volvió al recinto del G-Messe Gunma, escenario donde luchó por última vez Yutaka Yoshie el 10 marzo de 2024, fecha en la que falleció.

An indoor arena with high ceiling and exposed beams illuminated by overhead lights, featuring a central wrestling ring surrounded by purple lighting and event banners, filled with a diverse crowd of spectators including men and women in casual attire standing and seated around the ring area.

► Se homenajeó a Yutaka Yoshie en Gunma

Por tal motivo, AJPW acordó realizar la ceremonia conmemorativa con los 10 toques de gong, como un tributo a su memoria.

Yutaka Yoshie participó en la tercera lucha de la función «Dream Power Series 2024» de AJPW, celebrada en el G-Messe Gunma el 10 de marzo de 2024. Fue un combate de parejas donde Yoshie hizo equipo con Ryo Inoue para caer ante Hokuto Omori y Ryouji Sai.

Tras finalizar la batalla y regresar a la sala de espera, su estado empeoró repentinamente y fue trasladado de urgencia a un hospital en Takasaki, donde falleció debido a una arterioesclerosis.

Luego de un año y ocho meses del desafortunado suceso, la empresa retornó al recinto del G-Messe Gunma por primera vez desde el fallecimiento de Yutaka Yoshie, por lo que consideraron adecuado el celebrar este homenaje al luchador en su ciudad natal.

