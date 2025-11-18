AJPW recordó a Yutaka Yoshie a un año y ocho meses de su muerte

El domingo 16 de noviembre, All Japan Pro Wrestling volvió al recinto del G-Messe Gunma, escenario donde luchó por última vez Yutaka Yoshie el 10 marzo de 2024, fecha en la que falleció.

► Se homenajeó a Yutaka Yoshie en Gunma

Por tal motivo, AJPW acordó realizar la ceremonia conmemorativa con los 10 toques de gong, como un tributo a su memoria.

Yutaka Yoshie participó en la tercera lucha de la función «Dream Power Series 2024» de AJPW, celebrada en el G-Messe Gunma el 10 de marzo de 2024. Fue un combate de parejas donde Yoshie hizo equipo con Ryo Inoue para caer ante Hokuto Omori y Ryouji Sai.

Tras finalizar la batalla y regresar a la sala de espera, su estado empeoró repentinamente y fue trasladado de urgencia a un hospital en Takasaki, donde falleció debido a una arterioesclerosis.

Luego de un año y ocho meses del desafortunado suceso, la empresa retornó al recinto del G-Messe Gunma por primera vez desde el fallecimiento de Yutaka Yoshie, por lo que consideraron adecuado el celebrar este homenaje al luchador en su ciudad natal.