AJPW: Presentación de la Real World Tag League 2025

A través de una conferencia de prensa, All Japan Pro Wrestling hizo la presentación oficial del torneo Real World Tag League 2025.

► Se presentó el torneo Real World Tag League 2025

El acto protocolario tuvo lugar en un conocido hotel de Tokio, en donde se dieron cita medios de comunicación, así como las duplas que participarán en esta competencia.

Las doce parejas, divididas en dos grupos, fueron apareciendo y hablando de sus expectativas del torneo, que arrancará el 22 de noviembre y concluirá el 12 de diciembre. Tanto la jornada inaugural como la conclusiva se realizarán en el Tokyo Korakuen Hall.

Tanto XYON y Oddyssey, poseedores del Campeonato Mundial de Parejas AJPW, como MUSASHI y Seiki Yoshioka, monarcas de Parejas All Asia, se verán involucrados en el torneo.

Recordando las doce duplas participantes:

Grupo A:

Hideki Suzuki y Kengo Mashimo,

Ren Ayabe y Talos

Shotaro Ashino y Go Shiozaki

Hokuto Omori y Kuma Arashi

MUSASHI y Seiki Yoshioka

Dan Tamura y Hikaru Sato

Grupo B:

XYON y Oddyssey

Kento Miyahara y Davey Boy Smith Jr.

Yuma Aoyagi y Yuma Anzai

Ryuki Honda y Naoya Nomura

Takashi Yoshida y Kuroshio Tokyo Japan

Atsuki Aoyagi y Rising HAYATO