AJPW: Kento Miyahara listo para su defensa contra Yuma Anzai

Kento Miyahara de All Japan Pro Wrestling expondrá la Triple Corona por tercera vez en su séptimo reinado, enfrentando a Yuma Anzai.

► Miyahara y Anzai volverán a verse las caras por el máximo cetro de AJPW

Esto sucederá en el magno evento que AJPW presentará en el Estadio Nacional de Yoyogi en su tradicional evento de Nochevieja el 31 de diciembre.

Anzai, ex monarca de la Triple Corona, tendrá la oportunidad de reivindicarse por un irregular 2025. El mes pasado tuvo que abandonar el torneo Real World Tag League 2025, ya que su compañero, Yuma Aoyagi fue suspendido durante tres meses debido a un accidente de tráfico que ocasionó. Anzai retó a Miyahara el 28 de noviembre por el cinturón de la Triple Corona y ahora tendrá su oportunidad el 31 de diciembre.

Anzai buscará recuperar el título que mantuvo desde el 30 de marzo de 2024 hasta el 17 de agosto de 2024. Casualmente, Anzai defendió con éxito el título de la Triple Corona contra Miyahara en mayo de 2024. Esto podría darle a Anzai una ventaja psicológica de cara a esta importante confrontación que se avecina.

Anzai publicó algunos comentarios en X y prometió ganar el título de Triple Corona de AJPW:

El Combate estelar por la Triple Corona en Nochevieja está listo. Lucharé a mi manera, como me plazca. Dicen que cambiaré la era, pero creo que hay una visión que solo yo puedo mostrar, un lugar que solo yo puedo alcanzar. Seré el nuevo Campeón de la Triple Corona.

Por su parte Miyahara se declaró listo y expressó:

Anzai intentó callarme, rompiendo las reglas, así que le devolví el golpe. Eso es todo. Nuestra generación creció con la idea de: ‘Si vas a hacerlo, prepárate para que te maten’. Pero eso ha hecho que los luchadores de veintitantos sean tan descuidados. El cambio generacional es algo que ocurre en el ring, ¿verdad? Y, sin embargo, el reciente cambio generacional en la lucha libre profesional japonesa parece orquestado por las empresas. Quiero marcar la diferencia- Anzai no es así. Para ser sincero, esta vez también se está dejando llevar por el liderazgo de Kento Miyahara. No dejaré que se salgas con la suya. Esta es una batalla de ‘Carisma contra Superestrella’.