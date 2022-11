AJPW: Inician dos competencias

Dieron inicio las ediciones 2022 de los torneos «Real World Tag League» y «Jr. Battle of Glory», que All Japan Pro Wrestling realizará de forma simultánea.

► Real World Tag League 2022 y Jr. Battle of Glory – Día 1

Al comienzo de la función se celebró la ceremonia de apertura para la Jr. Battle of Glory con los seis luchadores de menos de 100 kg de peso que competirá, presidiendo Atsuki Aoyagi, el actual monarca de la categoría.

Enseguida se presentaron las ocho parejas que competirán en la Real World Tag League, con Suwama y KONO, los monarcas mundiales de parejas AJPW, quienes son los rivales a vencer.

Dan Tamura venció con sus movimientos de sumisión al poderío de las patadas de Ryo Inoue.

Siguió el combate de Rising HAYATO y Hokuto Omori, que comenzó a un ritmo veloz y poco a poco fue bajando de intensidad, hasta que HAYATO y su vistoso estilo aéreo predominaron sobre su oponente.

Cerrando las luchas de la división junior, Hikaru Sato usó su mayor experiencia para doblegar a Atsuki Aoyagi. Fue una gran batalla de movimientos de sumisión contra espectaculares lances.

Los hermanos Saito atacaron antes del toque de la campana, centraron sus ataques en KumaDoi, hasta que estos contraatacaron con poderosos lances. TARU intervino lanzando un poco de polvo cuando Arashi planeaba un sentón desde lo alto de las cuerdas y la lucha terminó en descalificación para los Saito.

El novato Yuma Anzai y su mentor Yuji Nagata tuvieron un soñado debut en la competencia con una gran victoria sobre Shotaro Ashino y Ryuki Honda. Anzai y Ashino batallaron sobre el ring, aunque Nagata fue quien más sufrió el castigo combinado de su rivales. Anzai entró en su defensa y en la intensidad de la batalla, Honda resultó lastimado de una mano, con un corte que sangró de forma abundante. Restablecido el orden, Nagata y Honda se quedaron sobre el ring para las acciones finales, donde se impuso Nagata con un Nagata Lock II.

Shuji Ishikawa y Cyrus usaron su corpulencia para establecer el dominio desde el principio de lla reyerta, pero Aoyagi y Lee usaron sus habilidades técnicas para contrarrestar el poder puro de dos hombres muy grandes. Aoyagi y Lee trabajaron bien juntos, mostrando buena química como equipo. Ishikawa y Cyrus usaron un Chokeslam/Powerbomb Combo para inmovilizar a Aoyagi y sumar sus primeros puntos.

VooDoo Murders (Suwama y KONO) iniciaron con pie derecho su participación en la competencia infringiendo su primer descalabro al descoordinado equipo de Kento Miyahara y Takuya Nomura.

Los resultados completos son:

AJPW «REAL WORLD TAG LEAGUE 2022», 13.11.2022

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 794 Espectadores

0. Izanagi, Black Menso~re y Oji Shiiba vencieron a Takao Omori, Yoshitatsu y TAJIRI (3:31) con un Small Package de Izanagi sobre Yoshitatsu.

1. Jr. BATTLE OF GLORY: Dan Tamura [2] venció a Ryo Inoue [0] (5:32) con un Dan Lock.

2. Jr. BATTLE OF GLORY: Rising HAYATO [2] venció a Hokuto Omori [0] (6:08) con un Sid Vicious.

3. Jr. BATTLE OF GLORY: Hikaru Sato [2] derrotó a Atsuki Aoyagi [0] (9:54) con la Wakigatame.

4. Real World Tag League: Kojo Doi y Kuma Arashi [2] vencieron a Jun Saito y Rei Saito [0] (8:59) cuando Jun Saito fue descalificado después de un Powder Attack de TARU

5. Real World Tag League: Yuji Nagata y Yuma Anzai [2] derrotaron a Shotaro Ashino y Ryuki Honda [0] (12:47) con un Nagata Lock 54 de Nagata sobre Honda.

6. Real World Tag League: Shuji Ishikawa y Cyrus [2] vencieron a Jake Lee y Yuma Aoyagi [0] (10:53) cuando Ishikawa colocó espaldas planas a Aoyagi tras la Union Powerbomb

7. Real World Tag League: Suwama y KONO [2] derrotaron a Kento Miyahara y Takuya Nomura [0] (16:43) con un Backdrop de Suwama sobre Miyahara.