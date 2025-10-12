AJPW: HAVOC defienden campeonato; llega Go Shiozaki

All Japan Pro Wrestling llegó al Gyoda Green Arena de Saitama para el arranque de su gira «Raising An Army Memorial Series 2025«.

► «Raising An Army Memorial Series 2025».

El ex monarca de la Triple Corona, Jun Saito, anunció que no competirá para la edición 2025 de la Real World Tag Team League ya que su coequipero y gemelo, Rei Saito, está fuera por lesión y no buscará un compañero para sustituirlo.

La sorpresa de la jornada fue Go Shiozaki, quien fue presentado como el compañero misterioso del grupo HAVOC y compitió junto a Shotaro Ashino. Tras el breve combate, declaró su intención de retar a Kento Miyahara por la Triple Corona. Miyahara aceptó el reto y la batalla quedó programada para el 22 de octubre en el Korakuen Hall.

En el turno semifinal, Atsuki aoyagi logró la segunda defensa del Campeonato Mundial de Peso Jr. AJPW superando a Ryo Inoue. Tras el combate, Hikaru Sato apareció en el ring y lanzó su desafío.

En el turno principal, Xyon y Oddyssey pusieron en juego por primera vez el Campeonato Mundial de Parejas AJPW doblegando a Yuma Aoyagi y Yuma Anzai. Tras celebrar la victoria con el resto de sus compañeros de HAVOC, los monarcas recibieron el reto de Hokuto Omori y Kuma Arashi.

Los resultados completos son:

AJPW «RAISING AN ARMY MEMORIAL SERIES 2025», 11.10.2025

Gyoda Green Arena

1,011 Espectadores

1. Saito Brothers vs. Baka no Jidai: Jun Saito, «Mr. Saito» Naruki Doi y Senor Saito vencieron a Kengo Mashimo, Hikaru Sato y Seigo Tachibana (10:10) con un Jackhammer de Jun sobre Tachibana.

2. Hokuto Omori, Kuma Arashi y Kuroshio TOKYO Japan vencieron a Dan Tamura, ATM y Shouta Kofuji (10:36) con un Narcissist Press de Omori sobre Kofuji.

3. All Asia Tag Team Title Skirmish: Ryuki Honda y Rising HAYATO vencieron a Ren Ayabe y MUSASHI (12:28) con un Front Cradle de HAYATO sobre Ayabe.

4. Go Shiozaki y Shotaro Ashino vencieron a Kento Miyahara y Hideki Suzuki (3:17) cuando Miyahara fue descalificado.

5. AJPW World Jr. Heavyweight Title: Atsuki Aoyagi (c) venció a Ryo Inoue (20:07) con un Firebird Splash defendiendo el título

6. AJPW World Tag Team Title: Xyon y Oddyssey (c) vencieron a Yuma Aoyagi y Yuma Anzai (22:56) con un Diving Headbutt de Xyon sobre Anzai defendiendo el título