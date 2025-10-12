AJPW: HAVOC defienden campeonato; llega Go Shiozaki

All Japan Pro Wrestling llegó al Gyoda Green Arena de Saitama para el arranque de su gira «Raising An Army Memorial Series 2025«.

"Lanzamiento de la Serie Conmemorativa 2025" Saitama Gyoda Green Arena ~ Presentado por Five Is Home ~

► «Raising An Army Memorial Series 2025».

El ex monarca de la Triple Corona, Jun Saito, anunció que no competirá para la edición 2025 de la Real World Tag Team League ya que su coequipero y gemelo, Rei Saito, está fuera por lesión y no buscará un compañero para sustituirlo.

A muscular male wrestler with long dark hair stands on a stage holding a microphone to his mouth. He is shirtless revealing defined chest and arm muscles, wearing black leather wristbands and pants. The background shows a plain indoor room with white walls, a window, and a mounted screen.

La sorpresa de la jornada fue Go Shiozaki, quien fue presentado como el compañero misterioso del grupo HAVOC y compitió junto a Shotaro Ashino. Tras el breve combate, declaró su intención de retar a Kento Miyahara por la Triple Corona. Miyahara aceptó el reto y la batalla quedó programada para el 22 de octubre en el Korakuen Hall.

Two male wrestlers stand facing each other in a professional wrestling ring with blue ropes. The wrestler on the left has blonde hair, wears black wrestling tights, black arm sleeves, wristbands, and knee pads. The wrestler on the right has reddish-brown hair, wears red and gold patterned tights, red wristbands, and is shirtless. The background shows a blurred indoor arena with seating and white walls.

En el turno semifinal, Atsuki aoyagi logró la segunda defensa del Campeonato Mundial de Peso Jr. AJPW superando a Ryo Inoue. Tras el combate, Hikaru Sato apareció en el ring y lanzó su desafío.

Two male wrestlers stand in a professional wrestling ring facing each other with one holding a microphone the other in gray t-shirt and blue pants the second bare-chested with purple hair green armbands and striped pants both wearing wrestling boots surrounded by blue ropes audience seats and event banners in background.

En el turno principal, Xyon y Oddyssey pusieron en juego por primera vez el Campeonato Mundial de Parejas AJPW doblegando a Yuma Aoyagi y Yuma Anzai. Tras celebrar la victoria con el resto de sus compañeros de HAVOC, los monarcas recibieron el reto de Hokuto Omori y Kuma Arashi.

Four male wrestlers stand on a stage holding multiple championship belts with intricate designs and logos including AJPW and World Tag Team. They wear wrestling attire such as shorts, tights, and shirts, posing dynamically with serious expressions. The background features a large screen displaying Japanese text and event branding, with stage lighting and barriers visible.

Los resultados completos son:

AJPW «RAISING AN ARMY MEMORIAL SERIES 2025», 11.10.2025
Gyoda Green Arena
1,011 Espectadores

1. Saito Brothers vs. Baka no Jidai: Jun Saito, «Mr. Saito» Naruki Doi y Senor Saito vencieron a Kengo Mashimo, Hikaru Sato y Seigo Tachibana (10:10) con un Jackhammer de Jun sobre Tachibana.
2. Hokuto Omori, Kuma Arashi y Kuroshio TOKYO Japan vencieron a Dan Tamura, ATM y Shouta Kofuji (10:36) con un Narcissist Press de Omori sobre Kofuji.
3. All Asia Tag Team Title Skirmish: Ryuki Honda y Rising HAYATO vencieron a Ren Ayabe y MUSASHI (12:28) con un Front Cradle de HAYATO sobre Ayabe.
4. Go Shiozaki y Shotaro Ashino vencieron a Kento Miyahara y Hideki Suzuki (3:17) cuando Miyahara fue descalificado.
5. AJPW World Jr. Heavyweight Title: Atsuki Aoyagi (c) venció a Ryo Inoue (20:07) con un Firebird Splash  defendiendo el título
6. AJPW World Tag Team Title: Xyon y Oddyssey (c) vencieron a Yuma Aoyagi y Yuma Anzai (22:56) con un Diving Headbutt de Xyon sobre Anzai  defendiendo el título

 

 

 

 

