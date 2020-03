Se dieron a conocer los Grupos y Calendario del Champion Carnival 2020, la magna competencia anual individual de AJPW. Uno de los lugares ha quedado vacante por la lesión de Naoya Nomura, por lo que pronto se anunciará su reemplazo.

Fue una lesión de hernial discal de una vértebra cervical la que obligó que Nomura a retirarse de la competencia más importante de la empresa. El resto de los competidores ya fueron ubicados y el lugar vacante está disponible en el Grupo B.

El torneo arranca el 4 de abril en el Tokyo Korakuen Hall y culmina el 5 de mayo en ese mismo escenario con 18 fechas de competencia

Champion Carnival 2020 – Grupos

Grupo A:

– Kento Miyahara

– Zeus

– Shuji Ishikawa

– Yoshitatsu

– Yuma Aoyagi

– KAI

– Joel Redman

– Shigehiro Irie

– Takashi Sugiura

Grupo B:

– Suwama

– Jake Lee

– Ryouji Sai

– Gianni Valletta

– Hideyoshi Kamitani

– Ayato Yoshida

– Lucas Steel

– Davey Boy Smith Jr.

– X

Champion Carnival 2020 – Calendario de encuentros

AJPW, 06.04.2020

Tokyo Korakuen Hall

– Champion Carnival – Grupo A: Kento Miyahara vs. Shigehiro Irie

– Champion Carnival – Grupo A: Zeus vs. Takashi Sugiura

– Champion Carnival – Grupo A: KAI vs. Joel Redman

– Champion Carnival – Grupo B: Suwama vs. Ayato Yoshida

– Champion Carnival – Grupo B: Jake Lee vs. Gianni Valletta

– Champion Carnival – Grupo B: Ryouji Sai vs. Davey Boy Smith Jr.

AJPW «HIKARU SATO DEBUT 20TH ANNIVERSARY», 11.04.2020

Okayama Mirai Hall

– Champion Carnival – Grupo A: Shuji Ishikawa vs. Yoshitatsu

– Champion Carnival – Grupo A: Yuma Aoyagi vs. Joel Redman

– Champion Carnival – Grupo B: Gianni Valletta vs. X

– Champion Carnival – Grupo B: Davey Boy Smith Jr. vs. Lucas Steel

AJPW, 12.04.2020

ACROS Fukuoka Event Hall

– Champion Carnival – Grupo A: Kento Miyahara vs. Shuji Ishikawa

– Champion Carnival – Grupo A: Yuma Aoyagi vs. Shigehiro Irie

– Champion Carnival – Grupo B: Suwama vs. Gianni Valletta

– Champion Carnival – Grupo B: Lucas Steel vs. X

AJPW, 13.04.2020

Kumamoto Castle Hall Civic Hall

– Champion Carnival – Grupo A: Yuma Aoyagi vs. KAI

– Champion Carnival – Grupo A: Yoshitatsu vs. Shigehiro Irie

– Champion Carnival – Grupo B: Jake Lee vs. X

– Champion Carnival – Grupo B: Suwama vs. Davey Boy Smith Jr.

AJPW, 14.04.2020

Oro City Hall

– Champion Carnival – Grupo A: Shuji Ishikawa vs. KAI

– Champion Carnival – Grupo A: Zeus vs. Joel Redman

– Champion Carnival – Grupo B: Suwama vs. Ryouji Sai

– Champion Carnival – Grupo B: Gianni Valletta vs. Davey Boy Smith Jr.

AJPW, 16.04.2020

Hiroshima Marina Hop

– Champion Carnival – Grupo A: Kento Miyahara vs. Yuma Aoyagi

– Champion Carnival – Grupo A: KAI vs. Shigehiro Irie

– Champion Carnival – Grupo B: Hideyoshi Kamitani vs. X

– Champion Carnival – Grupo B: Ayato Yoshida vs. Gianni Valletta

AJPW «ZEUS SPRING FESTIVAL», 17.04.2020

Osaka Azalea Taisho

– Champion Carnival – Grupo A: Zeus vs. Shigehiro Irie

– Champion Carnival – Grupo A: Yoshitatsu vs. Joel Redman

– Champion Carnival – Grupo B: Jake Lee vs. Hideyoshi Kamitani

– Champion Carnival – Grupo B: Ayato Yoshida vs. Lucas Steel

AJPW, 18.04.2020

Osaka Edion Arena #2

– Champion Carnival – Grupo A: Zeus vs. Yuma Aoyagi

– Champion Carnival – Grupo A: Kento Miyahara vs. Yoshitatsu

– Champion Carnival – Grupo A: Shuji Ishikawa vs. Joel Redman

– Champion Carnival – Grupo B: Ryouji Sai vs. Hideyoshi Kamitani

– Champion Carnival – Grupo B: Ayato Yoshida vs. Davey Boy Smith Jr.

AJPW, 19.04.2020

Nagoya International Conference Hall Event Hall

– Champion Carnival – Grupo A: Kento Miyahara vs. Takashi Sugiura

– Champion Carnival – Grupo A: Yoshitatsu vs. Yuma Aoyagi

– Champion Carnival – Grupo B: Jake Lee vs. Lucas Steel

– Champion Carnival – Grupo B: Ryouji Sai vs. Gianni Valletta

AJPW, 21.04.2020

Aizuwakamatsu City Bunka Center

– Champion Carnival – Grupo A: Takashi Sugiura vs. Shigehiro Irie

– Champion Carnival – Grupo A: Shuji Ishikawa vs. Yuma Aoyagi

– Champion Carnival – Grupo B: Jake Lee vs. Ayato Yoshida

– Champion Carnival – Grupo B: Hideyoshi Kamitani vs. Davey Boy Smith Jr.

AJPW, 22.04.2020

Onagawa Town Lifelong Learning Center

– Champion Carnival – Grupo A: Kento Miyahara vs. KAI

– Champion Carnival – Grupo A: Yoshitatsu vs. Takashi Sugiura

– Champion Carnival – Grupo B: Ayato Yoshida vs. X

– Champion Carnival – Grupo B: Hideyoshi Kamitani vs. Gianni Valletta

AJPW, 23.04.2020

Miyagino Ward Bunka Center

– Champion Carnival – Grupo A: Shuji Ishikawa vs. Takashi Sugiura

– Champion Carnival – Grupo A: Zeus vs. KAI

– Champion Carnival – Grupo B: Suwama vs X

– Champion Carnival – Grupo B: Hideyoshi Kamitani vs. Lucas Steel

– Champion Carnival – Grupo B: Ryouji Sai vs. Ayato Yoshida

AJPW, 25.04.2020

Hotel Emisia Sapporo

– Champion Carnival – Grupo A: Kento Miyahara vs. Joel Redman

– Champion Carnival – Grupo A: Shuji Ishikawa vs. Zeus

– Champion Carnival – Grupo B: Davey Boy Smith Jr. vs. X

– Champion Carnival – Grupo B: Jake Lee vs. Ryouji Sai

AJPW, 26.04.2020

Hotel Emisia Sapporo

– Champion Carnival – Grupo A: Zeus vs. Yoshitatsu

– Champion Carnival – Grupo A: Takashi Sugiuravs. Joel Redman

– Champion Carnival – Grupo B: Suwama vs. Jake Lee

– Champion Carnival – Grupo B: Ryouji Sai vs. Lucas Steel

AJPW, 29.04.2020

Kisarazu Citizen Hall

– Champion Carnival – Grupo A: Takashi Sugiuravs. KAI

– Champion Carnival – Grupo A: Shigehiro Irie vs. Joel Redman

– Champion Carnival – Grupo B: Suwama vs. Hideyoshi Kamitani

– Champion Carnival – Grupo B: Gianni Valletta vs. Lucas Steel

AJPW, 30.04.2020

Tokyo Korakuen Hall

– Champion Carnival – Grupo A: Kento Miyahara vs. Zeus

– Champion Carnival – Grupo A: Shuji Ishikawa vs. Shigehiro Irie

– Champion Carnival – Grupo A: Yoshitatsu vs. KAI

– Champion Carnival – Grupo A: Yuma Aoyagi vs. Takashi Sugiura

AJPW, 04.05.2020

Tokyo Korakuen Hall

– Champion Carnival – Grupo B: Suwama vs. Lucas Steel

– Champion Carnival – Grupo B: Jake Lee vs. Davey Boy Smith Jr.

– Champion Carnival – Grupo B: Ryouji Sai vs. X

– Champion Carnival – Grupo B: Hideyoshi Kamitani

vs. Ayato Yoshida

AJPW, 05.05.2020

Tokyo Korakuen Hall

– Champion Carnival – Final: