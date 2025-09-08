AJPW: Falleció el joven Taishin Nagao

All Japan Pro Wrestling anunció la triste noticia del fallecimiento de Taishin Nagao hoy, domingo 7 de septiembre, a la edad de tan solo 21 años. Las circunstancias exactas de su muerte están siendo investigadas por la policía.

► Luego de más de tres meses internado, Taishin Nagao falleció

El 31 de mayo, según la empresa, se produjo un trágico incidente relacionado con el autobús de gira de la promotora, descrito como un «accidente de tráfico». Como consecuencia de este accidente, Nagao se encontraba en cuidados intensivos debido a un shock traumático por compresión abdominal, según anunció AJPW el 21 de junio.

Nagao comenzó a entrenar en diciembre de 2023 y debutó contra Ryo Inoue el 22 de octubre de 2024. Durante la «GIANT SERIES 2024» en su prefectura natal, Nagai compitió en tres combates de la Trial Series contra los consagrados Yuma Aoyagi, Ren Ayabe y Yuma Anzai. Su último combate fue contra Shota Kofuji en el último día del Champion Carnival de este año.

Hideki Suzuki, quien es significativamente mayor y tiene más experiencia que Nagao, lo llamaba cariñosamente «senpai», ya que Nagao se convirtió en miembro oficial de la plantilla All Japan antes que Suzuki.

La promoción informará al público sobre los próximos pasos tras consultar con los padres del fallecido.

Descansa en paz, Taishin Nagao.