AJPW: “Excite Series 2023” Dos nuevos monarcas

“Excite Series 2023” fue el evento que All Japan Pro Wrestling ofreció desde el Tokyo Korakuen Hall.

► “Excite Series 2023”

Al comienzo del espectáculo, Unagi Sayaka apareció entre la audiencia. Después del cuarto combate, anunció que juzgaría a Suwama, enfrentándolo en una lucha.

En esta función llamó la atención la presencia de nueve luchadores de NJPW, desde Young Lions como estrellas consagradas. Como en la batalla de tercias donde Yoshitatsu, Ryusuke Taguchi y Master Wato se aliaron para imponerse a Shotaro Ashino, Ryuki Honda y Masao Hanabata y Wato dio el triunfo a su equipo.

En gran mano a mano, Shingo Takagi fue un duro sinodal contra el joven sensación Yuma Anzai. Éste no tardó en caer luego de poco más de diez minutos de intensos castigos.

Naoya Nomura y Yuma Aoyagi, actuales campeones de parejas AJPW, doblegaron a Minoru Suzuki y su protegido Hokuto Omori.

El ahora independiente Naruki Doi se proclamó en el nuevo poseedor del Campeonato de Peso Jr. AJPW derrotando sorpresivamente a Atsuki Aoyagi, quien cayó en su sexta defensa. Luego de celebrar su coronación, Doi recibió el desafío de HAYATO.

En el turno principal, Yuji Nagata dio la segunda sorpresa de la función, al imponerse a Kento Miyahara. Al ganar la Triple Corona, Nagata se une al círculo de élite de campeones Grand Slam que han ganado el título IWGP y GHC, la Triple Corona y el además tuvo el Campeonato Mundial de Peso Completo de Zero-1. Yuji Nagata fue desafiado por Shuji Ishikawa.

Los resultados completos son:

AJPW “#AJPW PRO-WRESTLING DAY MANIAX”, 19.02.2023

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 1,405 Espectadores

1. Kotaro Suzuki, Rising HAYATO y Ryo Inoue vencieron a Hikaru Sato, Dan Tamura y Oji Shiiba (5:36) con la Sid Vicious de HAYATO sobre Shiiba.

2. Special Six Man Tag Match: Yoshitatsu, Ryusuke Taguchi y Master Wato derrotaron a

Shotaro Ashino, Ryuki Honda y Masao Hanabata (7:22) con un German Suplex Hold de Wato sobre Hanabata.

3. Special Six Man Tag Match: Shuji Ishikawa, Ren Ayabe y Oskar Leube vencieron a Takao Omori, Toru Yano y Black Menso~re (8:14) con un Running Knee de Ishikawa sobre Omori.

4. Special Six Man Tag Match: Suwama, Jun Saito y Rei Saito derrotaron a Yuto Nakashima, Ryohei Oiwa y Kosei Fujita (9:28) con un Backdrop Suplex de Suwama sobre Nakashima.

5. Shingo Takagi venció a Yuma Anzai (10:31) con un Single-Leg Crab Hold.

6. Yuma Aoyagi y Naoya Nomura derrotaron a Minoru Suzuki y Hokuto Omori (11:14) con la End Game de Aoyagi sobre Omori.

7. AJPW World Jr. Heavyweight Title: Naruki Doi venció a Atsuki Aoyagi (c) (13:30) con la Muscular Bomb – conquistando el título

8. Triple Crown: Yuji Nagata derrotó a Kento Miyahara (c) (23:06) con un Backdrop Hold – conquistando el título (Failed 5th defense -> 69th Champion