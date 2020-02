El tradicional recinto luchístico del Tokyo Korakuen Hall fue donde AJPW hizo escala como parte de su gira «Excite Series 2020«, donde hubo cuatro confrontaciones titulares.

Jake Lee y Koji Iwamoto expusieron por cuarta ocasión el Campeonato de Parejas All Asia ante la dupla de Takao Omori y Black Menso~re. Si bien no fue una lucha larga, resultó muy intensa y los monarcas celebraron su victoria.

Manabu Nakanishi tuvo una aparición especial, a manera de despedida en AJPW. Sus compañeros de equipo fueron Jun Akiyama, Osamu Nishimura y Yutaka Yoshie quienes doblegaron a la cuarteta de Yoshitatsu, Ryouji Sai, TAJIRI y Dan Tamura.

Susumu Yokosuka de Dragon Gate se impuso de manera magistral a Francesco Akira defendiendo por primera vez el Campeonato Jr. AJPW. Tras la lucha, Yokosuka recibió el desafío de Yusuke Okada.

Violent Giants (Suwama y Shuji Ishikawa) se impusieron a Shigehiro Irie y Lucas Steel para defender por primera ocasión el Campeonato Mundial de Parejas AJPW.

En el turno principal, Kento Miyahara consiguió la décima defensa de la Triple Corona superando a Yuma Aoyagi en una reñidísima batalla. Miyahara se aproxima a batir el récord de más número de defensas. Luego de celebrar su victoria, Suwama dio un paso al frente para desafiar al monarca.

Los resultados completos son:

AJPW «EXCITE SERIES 2020», 11.02.2020

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 1,687 Espectadores

1. Yusuke Okada, Hikaru Sato y JR Kratos vencieron a Hokuto Omori, Tsugataka Sato y Rising HAYATO (8:37) con un Sudden Death de Okada sobre HAYATO.

2. Zeus, Izanagi y UTAMARO derrotaron a Ayato Yoshida, Fuminori Abe y Tatsuya Hanami (5:19) con un Jackhammer de Zeus sobre Hanami.

3. All Asia Tag Team Title: Jake Lee y Koji Iwamoto (c) vencieron a Takao Omori y Black Menso~re (9:56) con la Koko no Geijitsu de Iwamoto sobre Menso~re (4th defense) defendiendo el título

4. Manabu Nakanishi All Japan Pro-Wrestling Final Special Eight Man Tag Match: Jun Akiyama, Manabu Nakanishi, Osamu Nishimura y Yutaka Yoshie derrotaron a Yoshitatsu, Ryouji Sai, TAJIRI y Dan Tamura (10:29) con un Argentine Backbreaker de Nakanishi sobre Tamura.

5. AJPW World Jr. Heavyweight Title: Susumu Yokosuka (c) venció a Francesco Akira (11:32) con un Yokosuka Cutter defendiendo el título

6. AJPW World Tag Team Title: Suwama y Shuji Ishikawa (c) derrotaron a Shigehiro Irie y Lucas Steel (11:28) con un Backdrop de Suwama sobre Steel defendiendo el título

7. Triple Crown: Kento Miyahara (c) venció a Yuma Aoyagi (24:09) con un Shutdown Suplex Hold defendiendo el título