AJPW: Equipos para la Real World Tag Team League 2025

All Japan Pro Wrestling anunció a los participantes del torneo Real World Tag Team League 2025, que comenzará el 22 de noviembre en el Tokyo Korakuen Hall.
► Definidos participantes y grupos de la Real World Tag Team League 2025
Serán doce duplas las que participen, incluidos los actuales campeones de la categoría XYON y Oddyssey; así como los subcampeones del torneo del año pasado, Kento Miyahara y Davey Boy Smith Jr.
Sin duda la ausencia más notable es la de Saito Brothers (Jun y Rei Saito) por lesión de éste último. Ellos fueron los ganadores de la edición 2024 y monarcas dominantes de la categoría. Pero sin su gemelo, Jun Saito declinó competir.
Los participantes y grupos quedan así:
Grupo A:
- Hideki Suzuki y Kengo Mashimo,
- Ren Ayabe y Talos
- Shotaro Ashino y Go Shiozaki
- Hokuto Omori y Kuma Arashi
- MUSASHI y Seiki Yoshioka
- Dan Tamura y Hikaru Sato
Grupo B:
- XYON y Oddyssey
- Kento Miyahara y Davey Boy Smith Jr.
- Yuma Aoyagi y Yuma Anzai
- Ryuki Honda y Naoya Nomura
- Takashi Yoshida y Kuroshio Tokyo Japan
- Atsuki Aoyagi y Rising HAYATO
Los combates oficiales se celebrarán en Shizuoka, Kumamoto, Fukuoka, Hiroshima, Osaka y Aichi, y la gran final se disputará en el Korakuen Hall el 10 de diciembre