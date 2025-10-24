AJPW: Equipos para la Real World Tag Team League 2025

All Japan Pro Wrestling anunció a los participantes del torneo Real World Tag Team League 2025, que comenzará el 22 de noviembre en el Tokyo Korakuen Hall.

► Definidos participantes y grupos de la Real World Tag Team League 2025

Serán doce duplas las que participen, incluidos los actuales campeones de la categoría XYON y Oddyssey; así como los subcampeones del torneo del año pasado, Kento Miyahara y Davey Boy Smith Jr.

Sin duda la ausencia más notable es la de Saito Brothers (Jun y Rei Saito) por lesión de éste último. Ellos fueron los ganadores de la edición 2024 y monarcas dominantes de la categoría. Pero sin su gemelo, Jun Saito declinó competir.

Los participantes y grupos quedan así:

Grupo A:

Hideki Suzuki y Kengo Mashimo,

Ren Ayabe y Talos

Shotaro Ashino y Go Shiozaki

Hokuto Omori y Kuma Arashi

MUSASHI y Seiki Yoshioka

Dan Tamura y Hikaru Sato

Grupo B:

XYON y Oddyssey

Kento Miyahara y Davey Boy Smith Jr.

Yuma Aoyagi y Yuma Anzai

Ryuki Honda y Naoya Nomura

Takashi Yoshida y Kuroshio Tokyo Japan

Atsuki Aoyagi y Rising HAYATO

Los combates oficiales se celebrarán en Shizuoka, Kumamoto, Fukuoka, Hiroshima, Osaka y Aichi, y la gran final se disputará en el Korakuen Hall el 10 de diciembre