AJPW: “Dream Power Series 2023” Retiene Naruki Doi

Para la apertura de la gira “Dream Power Series 2023”, All Japan Pro Wrestling llegó al Shinjuku FACE donde se dieron varios choques interesantes.

► “Dream Power Series 2023”

Vacante por nueve años, se puso en disputa por el Campeonato de Tercias AJPW TV. Se enfrentaron Takao Omori, ATM y Black Menso~re y el equipo de Black Tiger, Yusuka Kodama y Masao Hanabata. Tras diez minutos de lucha, los primeros se impusieron y se convirtieron en los quintos monarcas. Tras la lucha, Menso~re y Atsushi Onita se encararon.

Siguió un choque individual donde Shuji Ishikawa fue implacable contra Hokuto Omori a quien sometió en poco más de ocho minutos.

Siguió una batalla especial de tercias mixtas. Suwama se alió con Ozaki-Gun (Mayumi Ozaki y Maya Yukihi para responder al desafío que le hizo Sayaka Unagi, quien apareció acompañada de SAKI de COLOR’S y Yoshitatsu (éste sorprendió a los presentes con el baile Idol en la presentación del equipo). De inicio, Suwama dudó en golpear a Sayaka, pero sus compañeras lo abofetearon para hacerlo enojar y finalmente se decidiera atacarla.

Yoshiki Inamura participó por primera vez en un evento de AJPW, enfrentando a la estrella principal de la empresa, Kento Miyahara. Tras la batalla, que finiquitó Miyahara rápidamente, exigió un choque de tercias, donde enfrentaría a un equipo de tercias de NOAH. Yuma Anzai y Ryo Inoue subieron al ring y pidieron a Miyahara ser sus compañeros para esa lucha.

En el turno principal, Naruki Doi superó a Rising HAYATO y defendió por primera ocasión el Campeonato Mundial de Peso Jr. AJPW. Tras el combate, Doi anunció a Naoki Tanizaki de Pro Wrestling Dove, como su compañero para el torneo Jr. Tag Battle of Glory 2023 que pronto comenzará. También se confirmó la participación de la dupla conformada por Hikaru Sato y Dan Tamura.

Los resultados completos son:

AJPW “DREAM POWER SERIES 2023”, 14.03.2023

Shinjuku FACE

Asistencia: 519 Espectadores

1. Dan Tamura vs. Hikaru Sato – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (10:00).

2. Jun Saito y Rei Saito vencieron a Shotaro Ashino y Ryuki Honda (7:11) con un Drill-A-Hole Piledriver de Rei sobre Honda.

3. AJPW TV Six Man Tag Team Title, Decision Match: Takao Omori, ATM y Black Menso~re derrotaron a Black Tiger, Yusuka Kodama y Masao Hanabata (9:36) con un Jackknife Hold de Menso~re sobre Tiger – conquistando el título.

4. Yuma Aoyagi, Naoya Nomura y Atsuki Aoyagi vencieron a Ryo Inoue, Yuma Anzai y Oji Shiiba (9:00) con la Maximum de Nomura sobre Inoue.

5. Shuji Ishikawa derrotó a Hokuto Omori (8:26) con un Splash Mountain.

6. Special Six Person Tag Match: Suwama, Mayumi Ozaki y Maya Yukihi vencieron a Yoshitatsu, Sayaka Unagi y SAKI (17:17) con un Backdrop Suplex de Suwama sobre Yoshitatsu.

7. Kento Miyahara derrotó a Yoshiki Inamura (10:33) con un Shutdown Suplex Hold.

8. AJPW World Jr. Heavyweight Title: Naruki Doi (c) venció a Rising HAYATO (17:16) con una Bakatare Sliding Kick defendiendo el título