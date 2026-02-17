AJPW: Definidos los participantes del Champion Carnival 2026.

All Japan Pro Wrestling reveló a los 16 participantes del Champion Carnival 2026, su magna competencia anual individual.

► Participantes del Champion Carnival 2026

La competencia comenzará el 12 de abril en el Tokyo Korakuen Hall y se prolongará hasta el 17 de mayo en el Ota Ward General Gymnasium de Tokio.

Para esta edición serán dieciséis los competidores incluido Kento Miyahara, el actual poseedor de la Triple Corona. Los participantes se reducen en dos con respecto al año pasado.

Los participantes son:

• Rei Saito (ganador de 2025)

• Kento Miyahara (campeón de la Triple Corona)

• Go Shiozaki

• Hideki Suzuki

• Jun Saito

• Ryuki Honda

• Ren Ayabe

• Yuma Anzai

• Xyon

• Oddyssey

• Talos

• Cyrus

• Kuma Arashi

• Kengo Mashimo

• Daisuke Sekimoto

• Madoka Kikuta (Dragon Gate)

El ganador del torneo competirá por el Campeonato Triple Corona AJPW, retando a Kento Miyahara. Aunque el título podría estar en manos de Jun Saito cuando comience el torneo Champion Carnival 2026. Saito retará a Miyahara por el título el 23 de febrero en el Ota City General Gymnasium.

Las fechas y sedes del torneo son:

12 de abril – Korakuen Hall, Tokio (apertura)

18 de abril – Nagoya Kinjofuto Arena Main Arena, Aichi

19 de abril – Umeda Sky Building Stella Hall, Osaka

23 de abril – Shinjuku FACE, Tokio

25 de abri – Kasukabe Fureai Cube, Saitama

26 de abril – Sanjo City Welfare Hall, Niigata

2 de mayo – South Tohoku General Wholesale Center (Koriyama), Fukushima

3 de mayo – Light Cube Utsunomiya, Tochigi

5 de mayo – Korakuen Hall, Tokio

17 de mayo – Ota City General Gymnasium, Tokio [Final]