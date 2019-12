Luego de un año complicado pero que termina de buena manera, AJPW tiene planeado una doble función en el Tokyo Korakuen Hall denominadas «New Year Wars 2020«.

Será el día 2 de enero cuando arranquen las acciones del año con una gran función donde habrá invitados especiales de BJW, Dragon Gate y Michinoku Pro.

Además se realizarán las semifinales del torneo de adjudicación del Campeonato Mundial Jr. AJPW, que por acuerdo de la PWF, se mantuvo por seis meses «en poder» de Atsushi Aoki, fallecido en junio.

Para la ronda semifinal se medirán Koji Iwamoto vs. Susumu Yokosuka, éste último representando a Dragon Gate..

La segunda semifinal será protagonizada por Hikaru Sato contra Kagetora, éste último también de Dragon Gate.

En el turno estelar, Zeus y Ryouji expondrán el Campeonato de Parejas AJPW ante Suwama y Shuji Ishikawa, los ganadores del torneo Real Wolrd Tag League 2019.

AJPW, 02.01.2020

Tokyo Korakuen Hall

1. Masanobu Fuchi, The Great Sasuke y TAJIRI vs. Great Kojika, Abdullah Kobayashi y Frank Atsushi

2. Yusuke Okada, Atsuki Aoyagi y Dan Tamura vs. Rising HAYATO, Francesco Akira y Danny Jones

3. Jun Akiyama, Takao Omori y Black Menso~re vs. Jake Lee, Naoya Nomura y Fuminori Abe BASARA

4.. Kento Miyahara, Yuma Aoyagi, Hokuto Omori y Yoshitatsu vs. Izanagi, Shigehiro Irie, UTAMARO y X

5. AJPW World Jr. Heavyweight Title Tournament – Semifinal: Hikaru Sato vs. Kagetora

6. AJPW World Jr. Heavyweight Title Tournament – Semifinal: Koji Iwamoto vs. Susumu Yokosuka

7. New Year Battle Royal:

8. AJPW World Tag Team Title: Zeus y Ryouji Sai (c) vs. Suwama y Shuji Ishikawa

Al día siguiente, será la gran final del torneo donde se conocerá al nuevo monarca junior.

Además, Kento Miyahara expondrá la Triple Corona por novena ocasión, nuevamente ante Jake Lee. Miyahara pretende lograr el récord de más número de defensas del cetro principal de AJPW:

El Cartel completo queda así:

AJPW, 03.01.2020

Tokyo Korakuen Hall

1. Izanagi y UTAMARO vs. Dan Tamura y Masayuki Mitomi

2. Jun Akiyama, Masanobu Fuchi, Osamu Nishimura y Rising HAYATO vs. Takao Omori, Hokuto Omori, Atsuki Aoyagi y SUSHI

3. Suwama y Yusuke Okada vs. Shigehiro Irie y X

4. New Year Special Eight Man Tag Match: Shuji Ishikawa, Zeus, Naoya Nomura y Yoshitatsu vs. Yuma Aoyagi, Ryouji Sai, Ayato Yoshida y Danny Jones

5. New Year Junior Special Six Man Tag Match: Participantes: Black Menso~re, Francesco Akira, Masahiro Takanashi, Fuminori Abe BASARA y perdedores de las semifinales por el Campeonato Mundial Jr. AJPW.

6. AJPW World Jr. Heavyweight Title Tournament – Final:

7. Triple Crown: Kento Miyahara (c) vs. Jake Lee

Finalmente, el día 10 de enero, el debutante Rising HAYATO tendrá su serie de prueba de 3 luchas, comenzando con un enfrentamiento ante el portentoso Zeus.

El Campeonato de Parejas All Asia se pondrá en disputa entre los monarcas reinantes Jake Lee y Koji Iwamoto contra Ryouji Sai y Daimonji So.

El Cartel parcial va así:

AJPW, 10.01.2020

Meito Sports Center 2nd Stadium (Tsuyuhashi City)

– Rising HAYATO 3 Match Trial Series 1st: Zeus vs. Rising HAYATO

– All Asia Tag Team Title: Jake Lee y Koji Iwamoto (c) vs. Ryouji Sai y Daimonji So