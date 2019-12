Luego de un año complicado pero que termina de buena manera, AJPW tiene planeado una doble función en el Tokyo Korakuen Hall denominadas «New Year Wars 2020«.

Será el día 2 de enero cuando arranquen las acciones del año con una gran función donde

AJPW, 02.01.2020

Tokyo Korakuen Hall

1. Masanobu Fuchi, The Great Sasuke Michinoku Pro y TAJIRI vs. Great Kojika BJW, Abdullah Kobayashi BJW y Frank Atsushi BJW

2. Yusuke Okada, Atsuki Aoyagi y Dan Tamura vs. Rising HAYATO, Francesco Akira y Danny Jones

3. Jun Akiyama, Takao Omori y Black Menso~re vs. Jake Lee, Naoya Nomura y Fuminori Abe BASARA

4.. Kento Miyahara, Yuma Aoyagi, Hokuto Omori y Yoshitatsu vs. Izanagi, Shigehiro Irie, UTAMARO y X

5. AJPW World Jr. Heavyweight Title Tournament – Semifinal: Hikaru Sato vs. Kagetora Dragon Gate

6. AJPW World Jr. Heavyweight Title Tournament – Semifinal: Koji Iwamoto vs. Susumu Yokosuka Dragon Gate

7. New Year Battle Royal:

8. AJPW World Tag Team Title: Zeus y Ryouji Sai (c) vs. Suwama y Shuji Ishikawa

AJPW, 03.01.2020

Tokyo Korakuen Hall

1. Izanagi y UTAMARO vs. Dan Tamura y Masayuki Mitomi

2. Jun Akiyama, Masanobu Fuchi, Osamu Nishimura y Rising HAYATO vs. Takao Omori, Hokuto Omori, Atsuki Aoyagi y SUSHI

3. Suwama y Yusuke Okada vs. Shigehiro Irie y X

4. New Year Special Eight Man Tag Match: Shuji Ishikawa, Zeus, Naoya Nomura y Yoshitatsu vs. Yuma Aoyagi, Ryouji Sai, Ayato Yoshida y Danny Jones

5. New Year Junior Special Six Man Tag Match: Participantes: Black Menso~re, Francesco Akira, Masahiro Takanashi, Fuminori Abe BASARA y perdedores de las semifinales por el Campeonato Mundial Jr. AJPW.

6. AJPW World Jr. Heavyweight Title Tournament – Final:

7. Triple Crown: Kento Miyahara (c) vs. Jake Lee

AJPW, 10.01.2020

Meito Sports Center 2nd Stadium (Tsuyuhashi City)

– Rising HAYATO 3 Match Trial Series 1st: Zeus vs. Rising HAYATO

– All Asia Tag Team Title: Jake Lee y Koji Iwamoto (c) vs. Ryouji Sai y Daimonji So