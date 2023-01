AJPW: Carteles «New Year Giant Series 2023»

All Japan Pro Wrestling arranca sus actividades de 2023 con sus eventos «New Year Giant Series 2023«.

All Japan Pro-Wrestling – «NEW YEAR GIANT SERIES 2023»

El Tokyo Korakuen Hall será el recinto donde se celebrarán las dos funciones donde se disputarán cuatro títulos.

Itsuki Aoki expondrá por tercera ocasión el Campeonato de Peso Jr AJPW enfrentando a Hikaru Sato, el único luchador que lo derrotó en el torneo Jr. Battle of Glory 2022.

Voodoo Murders (Suwama y KONO) pondrán en juego el Campeonato de Parejas AJPW respondiendo al desafío que hicieron Kento Miyahara y Takuya Nomura, los vencedores del torneo Real World Tag League 2022.

El cartel Completo queda así:

AJPW, 02.01.2023

Tokyo Korakuen Hall

1. Takao Omori, Rising HAYATO y Kaz Hayashi vs. Yoshitatsu, Black Menso~re y Mitsuya Nagai

2. Dan Tamura, Ryo Inoue y Yuma Anzai vs. Ryuki Honda, Yusuke Kodama y Masao Hanabata

3. AJPW World Tag Team Title Skirmish: Yuma Aoyagi y Naoya Nomura vs. Jun Saito y Rei Saito

4. Shuji Ishikawa y Hokuto Omori vs. Minoru Suzuki y Naruki Doi

5. AJPW World Jr. Heavyweight Title: Atsuki Aoyagi (c) vs. Hikaru Sato

6. AJPW World Tag Team Title: Suwama y KONO (c) vs. Kento Miyahara y Takuya Nomura

7. New Year Battle Royal:

Para la segunda fecha, Takao Omori y Masao Inoue enfrentarán a NOSAWA Rongai por el Campeonato de Parejas All Asia. Esta será la reaparición de NOSAWA en AJPW tras doce años.

Kento Miyahara y Takuya Nomura se enfrentarán por la Triple Corona siendo la tercera vez en su sexto reinado que Miyahara la defenderá.

El cartel Completo queda así:

AJPW, 03.01.2023

Tokyo Korakuen Hall

1. Black Menso~re y Mitsuya Nagai vs. Yusuke Kodama y Masao Hanabata

2. Suwama, Jun Saito y Rei Saito vs. Yoshitatsu, Yuji Nagata y Yuma Anzai

3. Ryuki Honda vs. Naoya Nomura

4. Junior Special Six Man Tag Match: Atsuki Aoyagi, Hokuto Omori y Rising HAYATO vs. Dan Tamura, Ryo Inoue y Hikaru Sato

5. Shuji Ishikawa y Yuma Aoyagi vs. Minoru Suzuki y X

6. All Asia Tag Team Title: Takao Omori y Masao Inoue (c) vs. NOSAWA Rongai y Kendo Kashin

7. Triple Crown: Kento Miyahara (c) vs. Takuya Nomura