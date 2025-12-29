AJPW: Cartel «New Year’s Eve 2025» Kento Miyahara vs Yuma Anzai

All Japan Pro Wrestling dio a conocer el cartel completo para «New Year’s Eve 2025«, evento que se presenta en Nochevieja en el Yoyogi National Stadium.

► Cartel «New Year’s Eve 2025»

Jun Saito, representando a Saito Brothers, se medirá en mano a mano contra el hombre de la experiencia en HAVOC, Go Shiozaki.

MUSASHI y Seiki Yoshioka expondrán por tercera vez en su segundo reinado, el Campeonato de Parejas All Asia. Sus rivales en turno son Gajadokuro (ISHIN y Yoshiki Kato) de Dragon Gate, quienes llegaron a AJPW como una peligrosa amenaza.

En la batalla estelar, Kento MIyahara pondrá en juego la Triple Corona, por tercera vez en su séptimo reinado. Su enemigo a enfrentar es Yuma Anzai, quien ansía volver a recuperar el máximo cetro de la empresa y volver a ubicarse en la cima.

El cartel completo queda así:

AJPW «ALL JAPAN NEW YEAR’S EVE 2025», 31.12.2025

Yoyogi National Stadium Gymnasium #2

1.- AJPW World Jr. Heavyweight Title Skirmish: Atsuki Aoyagi, Rising HAYATO, Dan Tamura y Ryo Inoue vs. KURAMA, «Mr. Saito» Naruki Doi, Fuminori Abe y Seigo Tachibana

2.- New Year’s Eve Rumble 2025: Aja Kong, Dump Matsumoto, Hikaru Sato, Senor Saito, Takashi, Kuroshio TOKYO Japan, Aizawa No. 1, Kengo Mashimo, Jack Kennedy, Kikutaro

3.- Hideki Suzuki y Yuko Miyamoto vs. Ryuki Honda y Shota Koto

4.- 3 Way Tag Match: XYON, Oddyssey y Shotaro Ashino vs. Ren Ayabe, Talos y Daisuke Sekimoto vs. Hokuto Omori, Kuma Arashi y Cyrus.

5.- Saito Brothers vs. HAVOC Special Singles Match: Jun Saito vs. Go Shiozaki

6.- All Asia Tag Team Title: MUSASHI y Seiki Yoshioka vs. ISHIN y Yoshiki Kato

7.- Triple Crown: Kento Miyahara (c) vs. Yuma Anzai