AJPW: Cartel «New Year Wars 2026» Kento Miyahara vs Talos

Para el cierre de la gira «New Year Wars 2026«, All Japan Pro Wrestling se presentará en el Makuhari Messe International Exhibition Hall, donde se expondrán dos campeonatos.

► Cartel «New Year Wars 2026»

Para este evento, que se efectuará el 25 de enero, se tiene contemplada la disputa de dos campeonatos.

Antes de ello, sigue el encono entre MUSASHI y Seiki Yoshioka, ambos se medirán en un mano a mano donde podrían saldar sus diferencias o acrescentar su odio.

El campeón Mundial de Peso Jr. AJPW, Atsuki Aoyagi, hará la quinta defensa de su tercer reinado enfrentando a Seigo Tachibana. El retador es dos veces campeón Gaora TV, y este es su primer desafío por el cetro junior; aunque el desafío no será fácil, ya que Atsuki Aoyagi es uno de los mejores pesos junior del mundo y está en su mejor momento.

En el turno estelar, el siete veces campeón de la Triple Corona, Kento Miyahara, defenderá su título por cuarta vez contra Talos, de más de dos metros de altura. Miyahara se enfrentará a uno de sus rivales más duros, Talos, quien le supera considerablemente en altura y fuerza. Talos buscará convertirse en doble campeón, ya que ostenta el Campeonato Mundial de Parejas AJPW junto a Ren Ayabe, en el equipo denominado como los Titanes de la Calamidad. En sus duelos preliminares, Talos ha demostrado su ventaja física sobre Miyahara, así que el pronóstico de la batalla es reservado.

El cartel completo queda así:

AJPW, 25.01.2026

Makuhari Messe International Exhibition Hall #4

1.- Yuma Anzai, Rising HAYATO, Shouta Kofuji y Naruki Doi vs. Ryuki Honda, Ren Ayabe, Ryo Inoue y Ayato Yoshida

2.- Hokuto Omori, Kuma Arashi y Takashi vs. Hideki Suzuki, Dan Tamura y Suwama

3.- MUSASHI vs. Seiki Yoshioka

4.- Jun Saito vs. Cyrus

5.- Go Shiozaki y Shotaro Ashino vs. Daisuke Sekimoto y Kengo Mashimo

6.- AJPW World Jr. Heavyweight Title: Atsuki Aoyagi (c) vs. Seigo Tachibana

7.- AJPW Triple Crown Title: Kento Miyahara (c) vs. Talos