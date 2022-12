AJPW: Cartel «#AJPW XMas Maniax»

All Japan Pro Wrestling se declaró lista para su magna función navideña «#AJPW XMAS MANIAX» que tendrá verificativo en el Tokyo Korakuen Hall.

«#AJPW XMAS MANIAX»

Para dicha función, AJPW contará con la participación de luchadores invitados de otras empresas.

En el cierre de los festejos de los 50 años de la empresa Kento Miyahara, Atsuki Aoyagi, Taichi y Yoshinobu Kanemaru se asociarán en una inédita cuarteta que chocará contra Jake Lee, Yuma Aoyagi, SANADA y BUSHI. Esta será lu última lucha de Lee con AJPW.

Los veteranos Yuji Nagata y Tomoaki Honma se aliarán con Dan Tamura para combatir a Toru Yano, TAJIRI y Black Menso-re. TAJIRI se despide de la empresa con este duelo.

Otro choque esperado es el mano a mano entre los otrora compañeros en Get Wild, Manabu Soya y Takao Omori.

En el turno estelar, Shuji Ishikawa y Suwama volverán a enfrentarse pero acompañados cada uno por dos poderosos equipos femeninos. Por un lado, el gigante Ishikawa estará acompañado por el Team 200Kg (Yuu y Chihiro Hashimoto) de Sendai Girls. En tanto, Suwama contará con el respaldo de Ozaki Gun (Mayumi Ozaki y Maya Yukihi) de OZ Academy.

El cartel completo queda así:

AJPW «#AJPW XMAS MANIAX», 25.12.2022

Tokyo Korakuen Hall

1. All Japan Pro-Wrestling 50th Anniversary Final Special Eight Man Tag Match: Kento Miyahara, Atsuki Aoyagi, Taichi y Yoshinobu Kanemaru vs. Jake Lee, Yuma Aoyagi, SANADA y BUSHI

2. Special Six Man Tag Match: Hokuto Omori, Ryo Inoue y Yuma Anzai vs. Yuto Nakashima , Ryohei Oiwa y Kosei Fujita

3. Special Six Man Tag Match: TAJIRI, Toru Yano y Black Menso~re vs. Yuji Nagata , Dan Tamura y Hikaru Sato

4. Special Eight Man Tag Match: Ryuki Honda, Yusuke Kodama, Masao Hanabatay Minoru Tanaka vs. TARU, Jun Saito, Rei Saito y Toshizu

5. Special Singles Match: Rising HAYATO vs. Kaz Hayashi

6. Special Singles Match: Yoshitatsu vs. Naoya Nomura

7. Special Singles Match: Takao Omori vs. Manabu Soya

8. Shuji Ishikawa, Chihiro Hashimoto y Yuu vs. Suwama, Mayumi Ozaki y Maya Yukihi