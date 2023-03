All Japan Pro Wrestling dio a conocer los pormenores para su torneo anual de parejas de peso junior, “Jr. Tag Battle of Glory 2023”.

► “Jr. Tag Battle of Glory 2023” – Participantes

La competencia vuelve a retomarse luego de que en 2022 no se llevara a efecto. La “Jr. Tag Battle of Glory 2023” tendrá lugar del 8 de abril al 5 de mayo con siete jornadas de competencia. Sólo serán cinco duplas participantes bajo el sistema de competencia de round robin.

Los participantes son:

Hikaru Sato y Dan Tamura

Ryo Inoue y Oji Shiiba

Kaito Ishida y Kotaro Suzuki

Naruki Doi y Naoki Tanizaki

Atsuki Aoyagi y Rising HAYATO

Llama la atención que Hokuto Omori, uno de los ganadores de 2021, no fue incluido en esta edición.

► “Jr. Tag Battle of Glory 2023” – Calendario de encuentros

AJPW, 08.04.2023

Tokyo Korakuen Hall

– Jr. Tag Battle of Glory: Ryo Inoue y Oji Shiiba vs. Kaito Ishida y Kotaro Suzuki

AJPW, 10.04.2023

Hodogaya Public Hall

– Jr. Tag Battle of Glory: Ryo Inoue y Oji Shiiba vs. Naruki Doi y Naoki Tanizaki

– Jr. Tag Battle of Glory: Hikaru Sato y Dan Tamura vs. Kaito Ishida y Kotaro Suzuki

AJPW, 15.04.2023

Nagoya International Conference Hall

– All Asia Tag Team Title, Tornado Bunkhouse Electric Blast Death Match: Atsushi Onita y Yoshitatsu (c) vs. Takao Omori y Black Menso~re

– Jr. Tag Battle of Glory: Hikaru Sato y Dan Tamura vs. Ryo Inoue y Oji Shiiba

– Jr. Tag Battle of Glory: Atsuki Aoyagi y Rising HAYATO vs. Naruki Doi y Naoki Tanizaki

AJPW, 23.04.2023

Dream Messe Miyagi West Building Hall

– Jr. Tag Battle of Glory: Hikaru Sato y Dan Tamura vs. Atsuki Aoyagi y Rising HAYATO

AJPW, 25.04.2023

Tokyo Korakuen Hall

– Jr. Tag Battle of Glory: Kaito Ishida y Kotaro Suzuki vs. Naruki Doi y Naoki Tanizaki

– Jr. Tag Battle of Glory: Atsuki Aoyagi y Rising HAYATO vs. Ryo Inoue y Oji Shiiba

AJPW, 30.04.2023

Osaka Edion Arena #2

– Jr. Tag Battle of Glory: Atsuki Aoyagi y Rising HAYATO vs. Kaito Ishida y Kotaro Suzuki

– Jr. Tag Battle of Glory: Hikaru Sato y Dan Tamura vs. Naruki Doi y Naoki Tanizaki

AJPW, 04.05.2023

Tokyo Korakuen Hall

– Jr. Tag Battle of Glory – Final: